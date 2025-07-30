Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает
Категория
Технологии
Дата публикации

Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает

Михаил Федоров
Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает
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Правительство приняло постановление, открывающее возможность запуска мультисчетной Дія.Карти. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Главные тезисы

  • Мультисчетная Дія.Карта позволит получать различные виды пособий на одной карте, упрощая процесс получения выплат.
  • Пользователи смогут получать государственные программы помощи, финансовую поддержку от международных организаций, пенсии и социальные выплаты через централизованную Дія.Карту.

Кабмин принял запуск мультисчетной “Дія.Карти”

Основное изменение состоит в том, что теперь не нужно будет открывать отдельную карту для разных видов помощи. Пользователь будет иметь несколько счетов на одной “Дія.Карте”, что позволит получать все выплаты централизованно.

На “Дія.Карту” можно будет зачислять:

  • государственные программы помощи в "Дії" (єКнига, Пакет школьника, єМалютка и другие)

  • финансовую поддержку от международных организаций;

  • выплаты за военные облигации;

  • пенсии и социальные выплаты.

Открыть “Дія.Карту” можно будет в несколько кликов в приложении "Дія" уже в ближайшее время.

Напомним, недавно стало известно, что искусственный интеллект в "Дії" обрабатывает уже более половины вопросов поддержки.

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