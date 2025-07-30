Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает

Кабмин принял запуск мультисчетной “Дія.Карти”

Основное изменение состоит в том, что теперь не нужно будет открывать отдельную карту для разных видов помощи. Пользователь будет иметь несколько счетов на одной “Дія.Карте”, что позволит получать все выплаты централизованно.

На “Дія.Карту” можно будет зачислять:

государственные программы помощи в "Дії" (єКнига, Пакет школьника, єМалютка и другие)

финансовую поддержку от международных организаций;

выплаты за военные облигации;

пенсии и социальные выплаты.

Открыть “Дія.Карту” можно будет в несколько кликов в приложении "Дія" уже в ближайшее время.

Напомним, недавно стало известно, что искусственный интеллект в "Дії" обрабатывает уже более половины вопросов поддержки.