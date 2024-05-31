Украинский вратарь Анатолий Трубин, успешно играющий за португальскую “Бенфику”, стал одним из самых дорогих спортсменов в своей категории.
Трубин стал одним из самых дорогих голкиперов в мире
Организация CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих голкиперов мира
На третьей позиции голкипер "Порту" Диогу Кошта, который стоит 56 млн. евро.
Восьмым самым дорогим вратарем мира признали украинца Андрея Лунина ("Реал") - 39 млн евро.
Top estimated transfer values, goalkeepers 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 30, 2024
🥇 #GregorKobel 🇨🇭 & #AnatoliyTrubin 🇺🇦 €6⃣6⃣m
🥉 #DiogoCosta 🇵🇹 €5⃣6⃣m#Donnarumma 🇮🇹 #Onana 🇨🇲 #Verbruggen 🇳🇱 #Ederson 🇧🇷 #Lunin 🇺🇦 #Maignan 🇫🇷 #Mamardashvili 🇬🇪
Top 💯 overall 👉 https://t.co/6wmd0UEUhX pic.twitter.com/23Gzc0SFFl
Трубин отличился в португальском клубе
Матч закончился с разгромным счётом 6:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин 25-й поединок провел в основном составе "орлов".
В течение матча он совершил 5 сейвов, 23 прикосновения к мячу и 15 из 16 точных передач. Одним из 5 спасений стал отбитый пенальти украинцем от Самюэля Эссенде на 71-й минуте встречи.
Это уже третий сейв из одиннадцатиметровой отметки для Анатолия Трубина в сезоне-2023/2024 за Бенфику в чемпионате Португалии. Таким образом, он установил исторический рекорд "орлов".
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-