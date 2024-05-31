Украинец Трубин стал одним из самых дорогих голкиперов мира
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Украинец Трубин стал одним из самых дорогих голкиперов мира

Трубин
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Источник:  online.ua

Украинский вратарь Анатолий Трубин, успешно играющий за португальскую “Бенфику”, стал одним из самых дорогих спортсменов в своей категории.

Трубин стал одним из самых дорогих голкиперов в мире

Организация CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих голкиперов мира

Первое место в этом рейтинге самых дорогих вратарей мира, по версии CIES Football Observatory, разделили Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд) и Анатолий Трубин (Бенфика). Швейцарца и украинца оценили в 66 млн евро.

На третьей позиции голкипер "Порту" Диогу Кошта, который стоит 56 млн. евро.

Восьмым самым дорогим вратарем мира признали украинца Андрея Лунина ("Реал") - 39 млн евро.

Трубин отличился в португальском клубе

Матч закончился с разгромным счётом 6:1. Украинский вратарь Анатолий Трубин 25-й поединок провел в основном составе "орлов".

В течение матча он совершил 5 сейвов, 23 прикосновения к мячу и 15 из 16 точных передач. Одним из 5 спасений стал отбитый пенальти украинцем от Самюэля Эссенде на 71-й минуте встречи.

Это уже третий сейв из одиннадцатиметровой отметки для Анатолия Трубина в сезоне-2023/2024 за Бенфику в чемпионате Португалии. Таким образом, он установил исторический рекорд "орлов".

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