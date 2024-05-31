Українець Трубін став одним з найдорожчих голкіперів світу

Український воротар Анатолій Трубін, який успішно грає за португальську “Бенфіку”, став одним з найбільш дорогих спортсменів у своїй категорії.
Трубін став одним з найдорожчих голкіперів у світі
Організація CIES Football Observatory презентувала рейтинг найдорожчих голкіперів світу
На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро.
Восьмим найдорожчим воротарем світу визнали українця Андрія Луніна ("Реал") — 39 млн євро.
Top estimated transfer values, goalkeepers 🌐— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 30, 2024
🥇 #GregorKobel 🇨🇭 & #AnatoliyTrubin 🇺🇦 €6⃣6⃣m
🥉 #DiogoCosta 🇵🇹 €5⃣6⃣m#Donnarumma 🇮🇹 #Onana 🇨🇲 #Verbruggen 🇳🇱 #Ederson 🇧🇷 #Lunin 🇺🇦 #Maignan 🇫🇷 #Mamardashvili 🇬🇪
Top 💯 overall 👉 https://t.co/6wmd0UEUhX pic.twitter.com/23Gzc0SFFl
Трубін відзначився у португальському клубі
Матч закінчився з розгромним рахунком 6:1. Український воротар Анатолій Трубін 25-й поєдинок поспіль провів у основному складі "орлів".
Протягом матчу він зробив 5 сейвів, 23 доторки до м'яча та 15 з 16 точних передач. Одним із 5 порятунків став відбитий пенальті українцем від Самюеля Ессенде на 71-й хвилині зустрічі.
Це вже третій сейв з одинадцятиметрової позначки для Анатолія Трубіна в сезоні-2023/2024 за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Таким чином він установив історичний рекорд "орлів".
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