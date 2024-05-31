Українець Трубін став одним з найдорожчих голкіперів світу

Український воротар Анатолій Трубін, який успішно грає за португальську “Бенфіку”, став одним з найбільш дорогих спортсменів у своїй категорії.

Трубін став одним з найдорожчих голкіперів у світі

Організація CIES Football Observatory презентувала рейтинг найдорожчих голкіперів світу

Перше місце у цьому рейтингу найдорожчих воротарів світу, за версією CIES Football Observatory, розділили Ґреґор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) та Анатолій Трубін ("Бенфіка"). Швейцарця і українця оцінили у 66 млн євро. Поширити

На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро.

Восьмим найдорожчим воротарем світу визнали українця Андрія Луніна ("Реал") — 39 млн євро.

Трубін відзначився у португальському клубі

Матч закінчився з розгромним рахунком 6:1. Український воротар Анатолій Трубін 25-й поєдинок поспіль провів у основному складі "орлів".

Протягом матчу він зробив 5 сейвів, 23 доторки до м'яча та 15 з 16 точних передач. Одним із 5 порятунків став відбитий пенальті українцем від Самюеля Ессенде на 71-й хвилині зустрічі.

Це вже третій сейв з одинадцятиметрової позначки для Анатолія Трубіна в сезоні-2023/2024 за Бенфіку в чемпіонаті Португалії. Таким чином він установив історичний рекорд "орлів".