Українець Лунін став найкращим гравцем матчу у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів
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Українець Лунін став найкращим гравцем матчу у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів

Лунін
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українець Андрій Лунін став одним із головних героїв своєї команди у матчі-відповіді з "Манчестер Сіті". "Реал" обіграв англійську команду у серії пенальті.

Лунін вивів “Реал” у півфінал Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" та "Реал" обмінялися голами у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок дійшов до додаткових таймів, а згодом і до серії пенальті.

Андрій Лунін під час поєдинку декілька разів врятував свою команду від пропущеного голу, а згодом став героєм серії пенальті. Українець відбив удари Бернарду Сілви та Ковачича. "Реал" виграв серію з рахунком 4:3, "королівський клуб" вийшов до півфіналу ЛЧ.

Український голкіпер мадридського "Реала" невдовзі після перемоги у серії пенальті назвав себе найщасливішою людиною у світі. В інтерв'ю офіційному сайту УЄФА Андрій Лунін подякував усім, хто підтримував його протягом кар'єри.

У мене не залишилося сил, я просто виснажений. Ми здобули важливу перемогу. Я дуже завзято тренуюся щодня, щоб надійно грати в такі моменти. Знав, куди проб'є Ковачич під час серії пенальті, це допомогло мені прийняти правильне рішення, — розповів Лунін.

Голкіпер зізнався у тому, що футболісти "Реала" тренували пенальті. За словами Луніна, Лука Модрич дав йому декілька важливих порад про те, як поводитись у воротах під час одинадцятиметрових ударів.

Що відомо про Лігу Чемпіонів

У півфіналі Ліги чемпіонів зіграє один з двох українців, що пройшли до чвертьфіналу — Андрій Лунін ("Реал"). Олександр Зінченко з "Арсеналом" вилетів на цій стадії від "Баварії".

Найбільше представництво у півфіналі Ліги чемпіонів має Німеччина — дві команди. Востаннє це ставалося у сезоні 2019/20, коли до цієї стадії пройшли "Баварія" та "Лейпциг".

"Боруссія" Дортмунд востаннє доходила до півфіналу Ліги чемпіонів ще у сезоні 2012/13 (тоді ж дійшла і до фіналу). ПСЖ — у сезоні 2020/21

"Реал" є найтитулованішою командою в історії Ліги чемпіонів — 14 перемог.

Півфінальні матчі Ліги чемпіонів відбудуться 30 квітня/1 травня та 7-8 травня.

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