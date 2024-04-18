Украинец Лунин стал лучшим игроком матча в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Украинец Андрей Лунин стал одним из главных героев своей команды в ответном матче с "Манчестер Сити". "Реал" обыграл английскую команду в серии пенальти.

Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал" обменялись голами в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок дошел до дополнительных таймов, а затем и до серии пенальти.

Андрей Лунин во время поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, а затем стал героем серии пенальти. Украинец отразил удары Бернарда Силвы и Ковачича. "Реал" выиграл серию со счетом 4:3, "королевский клуб" вышел в полуфинал ЛЧ.

Украинский голкипер мадридского "Реала" вскоре после победы в серии пенальти назвал себя самым счастливым человеком в мире. В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Лунин поблагодарил всех, кто поддерживал его во время карьеры.

У меня не осталось сил, я просто истощен. Мы одержали важную победу. Я очень упорно тренируюсь каждый день, чтобы надежно играть в такие моменты. Знал, куда Ковальич пробьет во время серии пенальти, это помогло мне принять правильное решение, — рассказал Лунин. Поделиться

Голкипер признался, что футболисты "Реала" тренировали пенальти. По словам Лунина, Лука Модрич дал ему несколько важных советов о том, как вести себя в воротах во время одиннадцатиметровых ударов.

Что известно о Лиге Чемпионов

В полуфинале Лиги чемпионов сыграет один из двух украинцев, прошедших в четвертьфинал - Андрей Лунин ("Реал"). Александр Зинченко с "Арсеналом" вылетел на этой стадии от "Баварии".

У крупнейшего представительства в полуфинале Лиги чемпионов есть Германия — две команды. Последний раз это происходило в сезоне 2019/20, когда до этой стадии прошли "Бавария" и "Лейпциг".

"Боруссия" Дортмунд последний раз доходила до полуфинала Лиги чемпионов еще в сезоне 2012/13 (тогда же дошла и до финала). ПСЖ - в сезоне 2020/21

"Реал" является самой титулованной командой в истории Лиги чемпионов - 14 побед.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 30 апреля/1 мая и 7-8 мая.