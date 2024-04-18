Украинец Лунин стал лучшим игроком матча в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Украинец Андрей Лунин стал одним из главных героев своей команды в ответном матче с "Манчестер Сити". "Реал" обыграл английскую команду в серии пенальти.
Лунин вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" и "Реал" обменялись голами в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Поединок дошел до дополнительных таймов, а затем и до серии пенальти.
Андрей Лунин во время поединка несколько раз спас свою команду от пропущенного гола, а затем стал героем серии пенальти. Украинец отразил удары Бернарда Силвы и Ковачича. "Реал" выиграл серию со счетом 4:3, "королевский клуб" вышел в полуфинал ЛЧ.
Украинский голкипер мадридского "Реала" вскоре после победы в серии пенальти назвал себя самым счастливым человеком в мире. В интервью официальному сайту УЕФА Андрей Лунин поблагодарил всех, кто поддерживал его во время карьеры.
Голкипер признался, что футболисты "Реала" тренировали пенальти. По словам Лунина, Лука Модрич дал ему несколько важных советов о том, как вести себя в воротах во время одиннадцатиметровых ударов.
Что известно о Лиге Чемпионов
В полуфинале Лиги чемпионов сыграет один из двух украинцев, прошедших в четвертьфинал - Андрей Лунин ("Реал"). Александр Зинченко с "Арсеналом" вылетел на этой стадии от "Баварии".
У крупнейшего представительства в полуфинале Лиги чемпионов есть Германия — две команды. Последний раз это происходило в сезоне 2019/20, когда до этой стадии прошли "Бавария" и "Лейпциг".
"Боруссия" Дортмунд последний раз доходила до полуфинала Лиги чемпионов еще в сезоне 2012/13 (тогда же дошла и до финала). ПСЖ - в сезоне 2020/21
"Реал" является самой титулованной командой в истории Лиги чемпионов - 14 побед.
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 30 апреля/1 мая и 7-8 мая.
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