Украинец впервые подал иск в суд Аргентины из-за пыток в российском плену — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Украинец впервые подал иск в суд Аргентины из-за пыток в российском плену — что известно

Колючая проволка
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Источник:  Reuters

Гражданин Украины подал иск в Федеральный суд Аргентины для расследования пыток, которые он пережил в плену на оккупированной территории Украины.

Украинец подал в суд из-за пыток в плену РФ

Reuters сообщает, что в заявлении мужчина обвиняет ряд идентифицированных лиц в применении к себе электрического тока и незаконного заключения в виде форм пыток в середине-конце 2022 года.

Мужчина попросил Reuters не называть его имени из-за опасений за свою семью, которая до сих пор находится на оккупированной территории.

Жалоба подана против людей, которые пытали его, чиновников, руководивших местом заключения, где его содержали, и его начальника по работе, обвиняемого в содействии жестокому обращению.

Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок. Это было невероятно больно, потому я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди до сих пор там, — сказал он в интервью Reuters в Буэнос-Айресе перед подачей заявления.

Дело возбудили команда юристов мужчины и члены украинской неправительственной организации The Reckoning Project.

Почти 70-страничная правовая жалоба содержит показания других лиц, которые содержались в том же месте заключения, подтверждающие обвинения, а также выводы экспертов ООН о подобной практике пыток на местах, включая то, о чем идет речь.

В жалобе говорится, что электрические кабели были прикреплены к уху и пальцу мужчины. Его и другие содержали в камерах площадью 10 квадратных метров, по 12-20 человек в камере.

Ибрагим Олаби, главный юридический советник по этому делу, сказал, что мужчину допрашивали и пытали около 20 дней. Впоследствии его уволили без предъявления обвинений, и он сумел скрыться на неоккупированной территории Украины.

Почему иск подан в Аргентине

Конституция Аргентины разрешает судам рассматривать международные преступления, в том числе преступления против человечности и военные преступления, независимо от места их совершения.

Теперь аргентинский суд должен решить, будет ли он принимать жалобу. На принятие решения могут уйти месяцы.

Украинская прокуратура зарегистрировала более 126 тыс. дел о военных преступлениях после вторжения России в феврале 2022 года.

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