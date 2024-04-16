Украинец впервые подал иск в суд Аргентины из-за пыток в российском плену — что известно

Гражданин Украины подал иск в Федеральный суд Аргентины для расследования пыток, которые он пережил в плену на оккупированной территории Украины.

Украинец подал в суд из-за пыток в плену РФ

Reuters сообщает, что в заявлении мужчина обвиняет ряд идентифицированных лиц в применении к себе электрического тока и незаконного заключения в виде форм пыток в середине-конце 2022 года.

Мужчина попросил Reuters не называть его имени из-за опасений за свою семью, которая до сих пор находится на оккупированной территории.

Жалоба подана против людей, которые пытали его, чиновников, руководивших местом заключения, где его содержали, и его начальника по работе, обвиняемого в содействии жестокому обращению.

Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок. Это было невероятно больно, потому я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди до сих пор там, — сказал он в интервью Reuters в Буэнос-Айресе перед подачей заявления. Поделиться

Дело возбудили команда юристов мужчины и члены украинской неправительственной организации The Reckoning Project.

Почти 70-страничная правовая жалоба содержит показания других лиц, которые содержались в том же месте заключения, подтверждающие обвинения, а также выводы экспертов ООН о подобной практике пыток на местах, включая то, о чем идет речь.

В жалобе говорится, что электрические кабели были прикреплены к уху и пальцу мужчины. Его и другие содержали в камерах площадью 10 квадратных метров, по 12-20 человек в камере.

Ибрагим Олаби, главный юридический советник по этому делу, сказал, что мужчину допрашивали и пытали около 20 дней. Впоследствии его уволили без предъявления обвинений, и он сумел скрыться на неоккупированной территории Украины.

Почему иск подан в Аргентине

Конституция Аргентины разрешает судам рассматривать международные преступления, в том числе преступления против человечности и военные преступления, независимо от места их совершения.

Теперь аргентинский суд должен решить, будет ли он принимать жалобу. На принятие решения могут уйти месяцы.