Українець уперше подав позов до суду Аргентини через тортури в російському полоні — що відомо

Громадянин України подав позов до Федерального суду Аргентини для розслідування тортур, які він пережив у російському полоні на окупованій території України.

Українець подав до суду через тортури в полоні РФ

Reuters повідомляє, що у заяві чоловік звинувачує низку ідентифікованих осіб у застосуванні до себе електричного струму і незаконного ув’язнення як форм тортур у середині-кінці 2022 року.

Чоловік попросив Reuters не називати його імені через побоювання за свою родину, яка досі перебуває на окупованій території.

Скарга подана проти людей, які катували його, чиновників, які керували місцем ув'язнення, де його утримували, і свого начальника по роботі, якого він звинувачує у сприянні жорстокому поводженню.

Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Застосовували електрошок. Це було неймовірно боляче, тому я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей досі там, — сказав він в інтерв’ю Reuters в Буенос-Айресі перед подачею заяви. Поширити

Справу порушили команда юристів чоловіка та члени української неурядової організації The Reckoning Project.

Майже 70-сторінкова правова скарга містить свідчення інших осіб, які утримувалися в тому самому місці ув’язнення, які підтверджують звинувачення, а також висновки експертів ООН про подібну практику тортур на місцях, включно з тим, про яке йдеться.

У скарзі йдеться про те, що електричні кабелі були прикріплені до вуха та пальця чоловіка. Його та інших утримували в камерах площею 10 квадратних метрів, по 12-20 осіб у камері.

Ібрагім Олабі, головний юридичний радник у цій справі, сказав, що чоловіка допитували та катували близько 20 днів. Згодом його звільнили без пред’явлення звинувачень, і він зумів втекти на неокуповану територію України.

Чому позов подано в Аргентині

Конституція Аргентини дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від місця їх скоєння.

Тепер аргентинський суд має вирішити, чи прийматиме він скаргу. На прийняття рішення можуть потенційно піти місяці.