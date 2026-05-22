Украинка Калинина триумфально вышла в финал турнира WTA 250

Ангелина Калинина (84) разгромила венгерку Деву Удварди (68) в полуфинальном матче турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате и вышла в финал соревнований.
Ангелина Калинина одержала убедительную победу над венгерской теннисисткой и вышла в финал турнира WTA 250 в Рабате.
- Соревнование продемонстрировало высокий уровень игры украинской спортсменки, которая не сделала ошибок на подаче и совершила 5 брейков.
Игра продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 6:0, 6:3.
За поединок Калинина 1 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и совершила 5 брейков. Ее соперница выполнила 2 эйса, совершила 2 ошибки на подаче и не имела ни одного брейк-пойнта.
Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem — WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовой фонд: $283,347
Полуфинал, 22 мая
Ангелина Калинина (Украина) — Дева Удварди (Венгрия) 6:0, 6:3
Соперницы встречались в четвертый раз, украинка непременно побеждала. В решающем матче соревнований Ангелина сыграет против победительницы поединка между Жиль Тайхманн (207, Швейцария) и Петрой Марчинко (76, Хорватия).
Калинина в третий раз досталась финалу на соревнованиях уровня WTA, в предыдущих двух случаях ей не удавалось становиться чемпионкой.
