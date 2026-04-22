Украинка Калинина пробилась в основной раунд теннисного турнира WTA 1000

Ангелина Калинина (110) победила эксроссиянку, а ныне представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (73) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде.
Главные тезисы
- Ангелина Калинина победила Камиллу Рахимову и пробилась в основной раунд турнира WTA 1000 в Мадриде.
- Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2, где украинская теннисистка продемонстрировала свою стойкость.
Калинина сыграет в турнире WTA 1000 в Мадриде
Матч продолжался 2 часа 46 минут и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2.
Во второй партии Ангелина была впереди 4:1, однако довести сет до победы не сумела. Все-таки украинка доказала свое преимущество в решающей партии.
За поединок Калинина 3 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и 7 брейков. Ее соперница выполнила 3 эйса, совершила 8 ошибок на подаче и 4 брейка.
Mutua Madrid Open — WTA 1000
Мадрид, Испания, почва
Призовой фонд: €8,235,540
Первый круг, 22 апреля
Ангелина Калинина (Украина) — Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2
Ангелина стала уже третьей представительницей Украины, прошедшей первый круг в Мадриде. Ранее это удалось Дарье Снегирь (98) и Юлии Стародубцевой (53).
