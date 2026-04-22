Украинка Калинина пробилась в основной раунд теннисного турнира WTA 1000
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинка Калинина пробилась в основной раунд теннисного турнира WTA 1000

Калинина
Читати українською
Источник:  Champion

Ангелина Калинина (110) победила эксроссиянку, а ныне представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (73) в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Главные тезисы

  • Ангелина Калинина победила Камиллу Рахимову и пробилась в основной раунд турнира WTA 1000 в Мадриде.
  • Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2, где украинская теннисистка продемонстрировала свою стойкость.

Калинина сыграет в турнире WTA 1000 в Мадриде

Матч продолжался 2 часа 46 минут и завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2.

Во второй партии Ангелина была впереди 4:1, однако довести сет до победы не сумела. Все-таки украинка доказала свое преимущество в решающей партии.

За поединок Калинина 3 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и 7 брейков. Ее соперница выполнила 3 эйса, совершила 8 ошибок на подаче и 4 брейка.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Мадрид, Испания, почва

Призовой фонд: €8,235,540

Первый круг, 22 апреля

Ангелина Калинина (Украина) — Камилла Рахимова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2

Соперницы встречались во второй раз, украинка дважды победила. В следующем круге соревнований Калинина сыграет против Мари Бузковой (24, Чехия).

Ангелина стала уже третьей представительницей Украины, прошедшей первый круг в Мадриде. Ранее это удалось Дарье Снегирь (98) и Юлии Стародубцевой (53).

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?