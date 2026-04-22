Українка Калініна пробилася в основний раунд тенісного турніру WTA 1000

Джерело:  Champion

Ангеліна Калініна (110) перемогла ексросіянку, а нині представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (73) у першому колі турніру серії WTA 1000 в Мадриді.

Матч тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

У другій партії Ангеліна була попереду 4:1, однак довести сет до перемоги не зуміла. Все ж українка довела свою перевагу у вирішальній партії.

За поєдинок Калініна 3 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 7 брейків. Її суперниця виконала 3 ейси, зробила 8 помилок на подачі та 4 брейки.

Mutua Madrid Open — WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Перше коло, 22 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) — Камілла Рахімова (Узбекистан) 6:2, 5:7, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка двічі перемогла. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти Марі Бузкової (24, Чехія).

Ангеліна стала вже третьою представницею України, яка пройшла перше коло в Мадриді. Раніше це вдалося Дар'ї Снігур (98) та Юлії Стародубцевій (53).

