Калініна тріумфально прорвалася у півфінал турніру WTA у Хорватії

Ангеліна Калініна (127) вийшла в півфінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Полону Герцог (303).
Головні тези:
- Ангеліна Калініна прорвалася до півфіналу турніру WTA у Хорватії, обігравши Полону Герцог у чвертьфіналі.
- Українська тенісистка демонструє вражаючу форму, продовжуючи переможну серію вже на 13 матчів.
Калініна знову перемогла у колі турніру WTA у Хорватії
Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2.
За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.
Dubrovnik Open — WTA 125
Дубровник, Хорватія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Чвертьфінал, 27 березня
Ангеліна Калініна (Україна) — Полона Герцог (Словенія) 7:6(4), 6:2
Суперниці зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У півфіналі Калініна зіграє проти іншої словенки, Тамари Зіданшек (130).
Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151).
