Калініна тріумфально прорвалася у півфінал турніру WTA у Хорватії
Категорія
Спорт
Дата публікації

Калініна тріумфально прорвалася у півфінал турніру WTA у Хорватії

Калініна
Джерело:  Champion

Ангеліна Калініна (127) вийшла в півфінал турніру серії WTA 125 у хорватському Дубровнику, обігравши у чвертьфінальному поєдинку словенку Полону Герцог (303).

Головні тези:

  • Ангеліна Калініна прорвалася до півфіналу турніру WTA у Хорватії, обігравши Полону Герцог у чвертьфіналі.
  Українська тенісистка демонструє вражаючу форму, продовжуючи переможну серію вже на 13 матчів.

Калініна знову перемогла у колі турніру WTA у Хорватії

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 6:2.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 5 помилок на подачі та 5 брейків.

Dubrovnik Open — WTA 125

Дубровник, Хорватія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Чвертьфінал, 27 березня

Ангеліна Калініна (Україна) — Полона Герцог (Словенія) 7:6(4), 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, українка зрівняла рахунок, 1:1. У півфіналі Калініна зіграє проти іншої словенки, Тамари Зіданшек (130).

З урахуванням двох поспіль титулів на змаганнях аналогічної категорії в Анталії, переможна серія Ангеліни триває вже 13 матчів.

Нагадаємо, що на старті турніру в Дубровнику Калініна перемогла в непростому поєдинку італійку Лауру Бронцетті (152), а в другому колі була сильнішою за її співвітчизницю Нурію Бранкаччо (151).

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Калініна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?