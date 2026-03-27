Калинина триумфально прорвалась в полуфинал турнира WTA в Хорватии

Ангелина Калинина (127) вышла в полуфинал турнира серии WTA 125 в хорватском Дубровнике, обыграв в четвертьфинальном поединке словенку Полона Герцог (303).

Калинина снова победила в игре на турнире WTA в Хорватии

Игра продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 7:6 (4), 6:2.

За поединок Калинина 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, совершила 5 ошибок на подаче и 5 брейков.

Dubrovnik Open — WTA 125

Дубровник, Хорватия, грунт

Призовой фонд: $115,000

Четвертьфинал, 27 марта

Ангелина Калинина (Украина) — Полона Герцог (Словения) 7:6(4), 6:2

Соперницы встречались во второй раз, украинка сравняла счет, 1:1. В полуфинале Калинина сыграет против другой словенко Тамары Зиданшек (130).

С учетом двух подряд титулов на соревнованиях аналогичной категории в Анталии победная серия Ангелины длится уже 13 матчей.

Напомним, что на старте турнира в Дубровнике Калинина победила в непростом поединке итальянку Лауру Бронцетти (152), а во втором круге была сильнее ее соотечественницы Нурии Бранкаччо (151).