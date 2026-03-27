Калинина триумфально прорвалась в полуфинал турнира WTA в Хорватии

Ангелина Калинина (127) вышла в полуфинал турнира серии WTA 125 в хорватском Дубровнике, обыграв в четвертьфинальном поединке словенку Полона Герцог (303).
Главные тезисы
- Ангелина Калинина (127) выиграла четвертьфинал турнира WTA в Хорватии, обыграв Полону Герцог (303) со счетом 7:6(4), 6:2.
- Украинская теннисистка демонстрирует отличную форму, продолжая победную серию уже на 13 матчей, включая два последовательных титула.
Калинина снова победила в игре на турнире WTA в Хорватии
Игра продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 7:6 (4), 6:2.
За поединок Калинина 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и 5 брейков. Ее соперница выполнила 1 эйс, совершила 5 ошибок на подаче и 5 брейков.
Dubrovnik Open — WTA 125
Дубровник, Хорватия, грунт
Призовой фонд: $115,000
Четвертьфинал, 27 марта
Ангелина Калинина (Украина) — Полона Герцог (Словения) 7:6(4), 6:2
Соперницы встречались во второй раз, украинка сравняла счет, 1:1. В полуфинале Калинина сыграет против другой словенко Тамары Зиданшек (130).
Напомним, что на старте турнира в Дубровнике Калинина победила в непростом поединке итальянку Лауру Бронцетти (152), а во втором круге была сильнее ее соотечественницы Нурии Бранкаччо (151).
