Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 125 во Франции
Дата публикации

Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 125 во Франции

Калинина
Читати українською
Источник:  Суспільне. Спорт

Украинка Ангелина Калинина преодолела стадию 1/4 финала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA 125) – Open BLS de Limoges – во французском городе Лимож с призовым фондом 115 тыс дол.

Главные тезисы

  • Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во Франции, разгромив в четвертьфинале американскую соперницу.
  • Калинина сразится с испанкой в полуфинале Лиможского турнира с призовым фондом 115 тыс долларов.
  • Это первый полуфинал для украинской спортсменки после почти годичного перерыва.

Калинина ворвалась в полуфинал WTA 125 в Лиможе

В третьем круге соревнований Ангелина (№155 рейтинга WTA) обыграла посеянную пол 5-м номером американку Алишу Паркс (№85) — 7:5, 1:6, 6:3, передает Укринформ.

Встреча на корте длилась 2 часа.

Соперницей Калининой в полуфинале стала лидер "посева" испанка Кристина Букса (№54), которая уверенно обыграла хорватку Антонию Ружич (№73) — 6:1, 6:0.

Калинина вышла в свой первый полуфинал почти за год — с января 2025 года, когда сыграла на этой стадии турнира WTA 500 в Брисбене.

Турнир в Лиможе продлится до 14 декабря.

