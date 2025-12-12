Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 125 во Франции

Украинка Ангелина Калинина преодолела стадию 1/4 финала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA 125) – Open BLS de Limoges – во французском городе Лимож с призовым фондом 115 тыс дол.
Главные тезисы
- Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал турнира WTA 125 во Франции, разгромив в четвертьфинале американскую соперницу.
- Калинина сразится с испанкой в полуфинале Лиможского турнира с призовым фондом 115 тыс долларов.
- Это первый полуфинал для украинской спортсменки после почти годичного перерыва.
Калинина ворвалась в полуфинал WTA 125 в Лиможе
В третьем круге соревнований Ангелина (№155 рейтинга WTA) обыграла посеянную пол 5-м номером американку Алишу Паркс (№85) — 7:5, 1:6, 6:3, передает Укринформ.
Встреча на корте длилась 2 часа.
Соперницей Калининой в полуфинале стала лидер "посева" испанка Кристина Букса (№54), которая уверенно обыграла хорватку Антонию Ружич (№73) — 6:1, 6:0.
Калинина вышла в свой первый полуфинал почти за год — с января 2025 года, когда сыграла на этой стадии турнира WTA 500 в Брисбене.
Турнир в Лиможе продлится до 14 декабря.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-