Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 125 во Франции

В третьем круге соревнований Ангелина (№155 рейтинга WTA) обыграла посеянную пол 5-м номером американку Алишу Паркс (№85) — 7:5, 1:6, 6:3, передает Укринформ.

Соперницей Калининой в полуфинале стала лидер "посева" испанка Кристина Букса (№54), которая уверенно обыграла хорватку Антонию Ружич (№73) — 6:1, 6:0.

Калинина вышла в свой первый полуфинал почти за год — с января 2025 года, когда сыграла на этой стадии турнира WTA 500 в Брисбене.