Українка Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 125 у Франції

У третьому колі змагань Ангеліна (№155 рейтингу WTA) обіграла посіяну піл 5-м номером американку Алішу Паркс (№85) — 7:5, 1:6, 6:3, передає Укрінформ.

Суперницею Калініної у півфіналі стала лідерка "посіву" іспанка Крістіна Букса (№54) яка упевнено переграла хорватку Антонію Ружич (№73) — 6:1, 6:0.

Калініна вийшла у свій перший півфінал за майже рік — з січня 2025, коли зіграла на цій стадії турніру WTA 500 у Брісбені.