Українка Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 125 у Франції
Українка Калініна вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 125 у Франції

Калініна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українка Ангеліна Калініна подолала стадію 1/4 фіналу на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA 125) - Open BLS de Limoges - у французькому місті Лімож із призовим фондом 115 тис дол.

Головні тези:

  • Українка Ангеліна Калініна пройшла до півфіналу турніру WTA 125 у Франції, перемігши американку Алішу Паркс.
  • Калініна зустрінеться з іспанською тенісисткою Крістіною Букса у наступному матчі півфіналу.
  • Турнір у Ліможі триватиме до 14 грудня, де українська спортсменка розгорне боротьбу за перемогу в змаганнях.

Калініна увірвалася у півфінал WTA 125 у Ліможі

У третьому колі змагань Ангеліна (№155 рейтингу WTA) обіграла посіяну піл 5-м номером американку Алішу Паркс (№85) — 7:5, 1:6, 6:3, передає Укрінформ.

Зустріч на корті тривала 2 години.

Суперницею Калініної у півфіналі стала лідерка "посіву" іспанка Крістіна Букса (№54) яка упевнено переграла хорватку Антонію Ружич (№73) — 6:1, 6:0.

Калініна вийшла у свій перший півфінал за майже рік — з січня 2025, коли зіграла на цій стадії турніру WTA 500 у Брісбені.

Турнір у Ліможі триватиме до 14 грудня.

