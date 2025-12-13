Украинская теннисистка Калинина триумфально вышла в финал турнира WTA 125 во Франции
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Калинина триумфально вышла в финал турнира WTA 125 во Франции

Калинина
Читати українською
Источник:  online.ua

Ангелина Калинина добыла в финале турнира WTA 125 во французском Лиможе.

Главные тезисы

  • Калинина проявила талант и целостную игру на турнире WTA 125, победив сильных соперниц.
  • Украинская теннисистка показала уверенную игру и большой потенциал, достигнув финала турнира.
  • Ангелина выиграла у Катинки фон Дайхманн, Сони Картал, а также одолела первую ракетку и испанскую теннисистку на пути к финалу.

Калинина триумфально прорвалась в финал WTA 125

Украинская теннисистка вернулась к соревнованиям после полугодовой паузы.

В первом круге украинка обыграла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна (6:2, 6:2), далее — четвертую сеяную, британку Соней Картал (7:6 (7:4), 1:6, 6:1), а в четвертьфинале справилась с американкой, 5-й. (7:5, 1:6, 6:3).

Сегодня же в полуфинале одолела первую ракетку турнира, испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3).

Соперница украинки в борьбе за титул определится в противостоянии между немкой Анной-Леной Фридсой и француженкой Эльзой Жакмо.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Калинина одолела бывшую первую ракетку мира
Калинина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина
Национальный олимпийский комитет Украины
Украинская теннисистка Ангелина Калинина снялась с Олимпиады-2024. Какая причина
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 125 во Франции
Калинина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?