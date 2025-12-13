Украинская теннисистка Калинина триумфально вышла в финал турнира WTA 125 во Франции

Ангелина Калинина добыла в финале турнира WTA 125 во французском Лиможе.
Главные тезисы
- Калинина проявила талант и целостную игру на турнире WTA 125, победив сильных соперниц.
- Украинская теннисистка показала уверенную игру и большой потенциал, достигнув финала турнира.
- Ангелина выиграла у Катинки фон Дайхманн, Сони Картал, а также одолела первую ракетку и испанскую теннисистку на пути к финалу.
Калинина триумфально прорвалась в финал WTA 125
Украинская теннисистка вернулась к соревнованиям после полугодовой паузы.
Сегодня же в полуфинале одолела первую ракетку турнира, испанку Кристину Букшу (6:4, 6:3).
Соперница украинки в борьбе за титул определится в противостоянии между немкой Анной-Леной Фридсой и француженкой Эльзой Жакмо.
