Українська тенісистка Калініна тріумфально вийшла до фіналу турніру WTA 125 у Франції

Ангеліна Калініна виборола місце у фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі.
Головні тези:
- Калініна вразила українських шанувальників своїми успішними виступами на турнірі WTA 125 у Франції.
- Підкреслений талант і цілісна гра принесли Калініній низку перемог, включаючи поєдинки зі сильними суперницями.
- По міцному жеребку українська тенісистка зуміла пройти до фіналу, демонструючи впевнену гру та великий потенціал.
Калініна тріумфально прорвалася у фінал WTA 125
Українська тенісистка потужно повернулася до змагань після піврічної паузи.
Сьогодні ж у півфіналі здолала першу ракетку турніру, іспанку Крістіну Букшу (6:4, 6:3).
Суперниця українки у боротьбі за титул визначиться у протистоянні між німкенеюАнною-Лєною Фрідсам та француженкою Ельзою Жакмо.
