Українська тенісистка Калініна тріумфально вийшла до фіналу турніру WTA 125 у Франції

Калініна
Ангеліна Калініна виборола місце у фіналі турніру WTA 125 у французькому Ліможі.

Головні тези:

  • Калініна вразила українських шанувальників своїми успішними виступами на турнірі WTA 125 у Франції.
  • Підкреслений талант і цілісна гра принесли Калініній низку перемог, включаючи поєдинки зі сильними суперницями.
  • По міцному жеребку українська тенісистка зуміла пройти до фіналу, демонструючи впевнену гру та великий потенціал.

Калініна тріумфально прорвалася у фінал WTA 125

Українська тенісистка потужно повернулася до змагань після піврічної паузи.

У першому колі українка обіграла Катінку фон Дайхманн з Ліхтенштейну (6:2, 6:2), далі — четверту сіяну, британкуСоней Картал (7:6 (7:4), 1:6, 6:1), а у чвертьфіналі впоралась із американкою🇺🇸 Алішою Паркс, 5-м номером посіву (7:5, 1:6, 6:3).

Сьогодні ж у півфіналі здолала першу ракетку турніру, іспанку Крістіну Букшу (6:4, 6:3).

Суперниця українки у боротьбі за титул визначиться у протистоянні між німкенеюАнною-Лєною Фрідсам та француженкою Ельзою Жакмо.

