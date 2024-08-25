Украинка Куклиновская завоевала золото на ЧМ-2024

25 августа Людмила Куклиновская принесла Украине еще одну громкую победу на Чемпионате мира 2024 года по неолимпийским дисциплинам.
Главные тезисы
- Украинская спортсменка поразила фантастическим заездом с большим отрывом на дистанции 200 метров.
- В этот же день на ЧМ-2024 медали также завоевали Людмила Лузан, Юрий Вандюк, Павел Борсук и Валерия Терета.
- Валерия Терета завоевала бронзу в марафонской гонке на 5000 метров.
Куклиновская снова обошла всех соперников
Стоит отметить, что украинская спортсменка победила в гребле на байдарках и каноэ в завершающий день Чемпионата мира 2024 года.
Людмила Куклиновская соревновалась в байдарке-одиночке и смогла продемонстрировать удивительный заезд.
Украинка одержала победу на дистанции 200 метров с большим для этой дисциплины отрывом — 7 десятых секунды.
Что также важно понимать, для Людмилы Куклиновской это первая награда мирового первенства в карьере.
Нельзя не упомянуть о том, что в этот же день, 25 августа, на ЧМ-2024 в Самарканде трехкратная призерка Олимпийских игр Людмила Лузан стала чемпионкой на коронной дистанции — 500 метров на каноэ-одиночке.
А украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук завоевали бронзу на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке.
Терета выиграла бронзу чемпионата мира по гребле
Также вечером 25 августа стало известно о том, что украинка Валерия Терета завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по гребле.
23-летняя спортсменка смогла финишировать третей в марафонской гонке на 5000 метров.
Стоит также отметить, что золото забрала двукратная чемпионка мира Мария Маильярд (Чили), а серебро — немка Анника Лоске.
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