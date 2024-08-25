Украинка Куклиновская завоевала золото на ЧМ-2024
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Украинка Куклиновская завоевала золото на ЧМ-2024

Людмила Куклиновская
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Источник:  online.ua

25 августа Людмила Куклиновская принесла Украине еще одну громкую победу на Чемпионате мира 2024 года по неолимпийским дисциплинам.

Главные тезисы

  • Украинская спортсменка поразила фантастическим заездом с большим отрывом на дистанции 200 метров.
  • В этот же день на ЧМ-2024 медали также завоевали Людмила Лузан, Юрий Вандюк, Павел Борсук и Валерия Терета.
  • Валерия Терета завоевала бронзу в марафонской гонке на 5000 метров.

Куклиновская снова обошла всех соперников

Стоит отметить, что украинская спортсменка победила в гребле на байдарках и каноэ в завершающий день Чемпионата мира 2024 года.

Людмила Куклиновская соревновалась в байдарке-одиночке и смогла продемонстрировать удивительный заезд.

Украинка одержала победу на дистанции 200 метров с большим для этой дисциплины отрывом — 7 десятых секунды.

Что также важно понимать, для Людмилы Куклиновской это первая награда мирового первенства в карьере.

Людмила Куклиновская (Фото: НОК)

Нельзя не упомянуть о том, что в этот же день, 25 августа, на ЧМ-2024 в Самарканде трехкратная призерка Олимпийских игр Людмила Лузан стала чемпионкой на коронной дистанции — 500 метров на каноэ-одиночке.

А украинцы Юрий Вандюк и Павел Борсук завоевали бронзу на дистанции 1000 метров в каноэ-двойке.

Терета выиграла бронзу чемпионата мира по гребле

Также вечером 25 августа стало известно о том, что украинка Валерия Терета завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по гребле.

23-летняя спортсменка смогла финишировать третей в марафонской гонке на 5000 метров.

Стоит также отметить, что золото забрала двукратная чемпионка мира Мария Маильярд (Чили), а серебро — немка Анника Лоске.

Валерия впервые завоевала медаль на мировом первенстве. До этого ее главным достижением в карьере было золото Европейских игр-2023 на дистанции 500 метров, которое она выиграла вместе с Людмилой Лузан.

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