Українська веслувальниця Кукліновська виборола золото на ЧС-2024
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Українська веслувальниця Кукліновська виборола золото на ЧС-2024

Людмила Кукліновська
Джерело:  online.ua

25 серпня відома українська веслувальниця Людмила Кукліновська принесла країні ще одну гучну перемогу на Чемпіонаті світу 2024 з неолімпійських дисциплін.

Головні тези:

  • Українська спортсменка вразила фантастичним заїздом з великим відривом на дистанції 200 метрів.
  • У цей же день на ЧС-2024 медалі також здобули  Людмила Лузан, Юрій Вандюк, Павло Борсук і Валерія Терета.
  • Валерія Терета виборола бронзу у марафонській гонці на 5000 метрів.

Кукліновська знову обійшла усіх суперників

Варто зазначити, що українська спортсменка тріумфувала у веслуванні на байдарках і каное у завершальний день Чемпіонату світу 2024.

Людмила Кукліновська змагалася у байдарці-одиночці та змогла продемонструвати дивовижний заїзд.

Українка виборола перемогу на дистанції 200 метрів з великим для цієї дисципліни відривом — 7 десятих секунди.

Що також важливо розуміти, для Людмили Кукліновської це перша нагорода світової першості у кар'єрі.

Людмила Кукліновська (Фото: НОК)

Не можна також не згадати про те, що цього ж дня, 25 серпня, на ЧС-2024 у Самарканді триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан стала чемпіонкою на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

А українці Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на дистанції 1000 метрів у каное-двійці.

Терета виграла бронзу чемпіонату світу з веслування

Також ввечері 25 серпня стало відомо про те, що українська веслувальниця Валерія Терета виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування.

23-річна українка змогла фінішувати третьою в марафонській гонці на 5000 метрів.

Варто також зазначити, що золото забрала дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло — німкеня Анніка Лоске.

Валерія вперше здобула медаль на світовій першості. До цього її головним досягненням у кар’єрі було золото Європейських ігор-2023 на дистанції 500 метрів, яке вона виграла разом із Людмилою Лузан.

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