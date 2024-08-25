Українська веслувальниця Кукліновська виборола золото на ЧС-2024

25 серпня відома українська веслувальниця Людмила Кукліновська принесла країні ще одну гучну перемогу на Чемпіонаті світу 2024 з неолімпійських дисциплін.
Головні тези:
- Українська спортсменка вразила фантастичним заїздом з великим відривом на дистанції 200 метрів.
- У цей же день на ЧС-2024 медалі також здобули Людмила Лузан, Юрій Вандюк, Павло Борсук і Валерія Терета.
- Валерія Терета виборола бронзу у марафонській гонці на 5000 метрів.
Кукліновська знову обійшла усіх суперників
Варто зазначити, що українська спортсменка тріумфувала у веслуванні на байдарках і каное у завершальний день Чемпіонату світу 2024.
Людмила Кукліновська змагалася у байдарці-одиночці та змогла продемонструвати дивовижний заїзд.
Українка виборола перемогу на дистанції 200 метрів з великим для цієї дисципліни відривом — 7 десятих секунди.
Що також важливо розуміти, для Людмили Кукліновської це перша нагорода світової першості у кар'єрі.
Не можна також не згадати про те, що цього ж дня, 25 серпня, на ЧС-2024 у Самарканді триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан стала чемпіонкою на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.
А українці Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на дистанції 1000 метрів у каное-двійці.
Терета виграла бронзу чемпіонату світу з веслування
Також ввечері 25 серпня стало відомо про те, що українська веслувальниця Валерія Терета виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування.
23-річна українка змогла фінішувати третьою в марафонській гонці на 5000 метрів.
Варто також зазначити, що золото забрала дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло — німкеня Анніка Лоске.
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