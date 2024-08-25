Українська веслувальниця Кукліновська виборола золото на ЧС-2024

25 серпня відома українська веслувальниця Людмила Кукліновська принесла країні ще одну гучну перемогу на Чемпіонаті світу 2024 з неолімпійських дисциплін.

Кукліновська знову обійшла усіх суперників

Варто зазначити, що українська спортсменка тріумфувала у веслуванні на байдарках і каное у завершальний день Чемпіонату світу 2024.

Людмила Кукліновська змагалася у байдарці-одиночці та змогла продемонструвати дивовижний заїзд.

Українка виборола перемогу на дистанції 200 метрів з великим для цієї дисципліни відривом — 7 десятих секунди.

Що також важливо розуміти, для Людмили Кукліновської це перша нагорода світової першості у кар'єрі.

Людмила Кукліновська (Фото: НОК)

Не можна також не згадати про те, що цього ж дня, 25 серпня, на ЧС-2024 у Самарканді триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан стала чемпіонкою на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

А українці Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на дистанції 1000 метрів у каное-двійці.

Терета виграла бронзу чемпіонату світу з веслування

Також ввечері 25 серпня стало відомо про те, що українська веслувальниця Валерія Терета виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу з веслування.

23-річна українка змогла фінішувати третьою в марафонській гонці на 5000 метрів.

Варто також зазначити, що золото забрала дворазова чемпіонка світу Марія Маільярд (Чилі), а срібло — німкеня Анніка Лоске.