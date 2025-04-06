Украинка Муиньо победила на престижном конкурсе с клипом для Леди Гаги

Известная на весь мир украинская клипмейкер Таня Муиньо, снявшая клип на хит американской звезды Леди Гаги "Disease", получила престижную награду. Украинку признали лучшей на международной премии Hollywood Music Video Awards 2025. Она одержала победу в номинации "Режиссер года".

Муиньо одержала победу в номинации "Режиссер года" на Hollywood Music Video Awards 2025

О признании работы Муиньо на международном уровне сообщила она сама в своем Instagram.

В сети режиссер опубликовала кадр, на котором она держит новую стеклянную статуэтку в форме катушки с гравировочной пленкой: Hollywood Music Video Awards — Director of the Year 2025.

Hollywood Music Video Awards

Работа над музыкальным видео для Леди Гага стала настоящим прорывом в карьере Муиньо. Она отразила свой нестандартный подход к созданию клипов и поразила зрителей визуальными эффектами, эмоциональной глубиной. Пока ролик собрал уже 36 миллионов просмотров, а сама песня стала настоящим хитом.

Ранее режиссер делилась впечатлениями от работы с американской певицей. Она отмечала, что сотрудничество с Леди Гагой и съем этого клипа были очень важными для него.