Українка Муїньо перемогла на престижному конкурсі з кліпом для Леді Гаги

Відома на весь світ українська кліпмейкерка Таня Муїньо, яка зняла кліп на хіт американської зірки Леді Гаги "Disease", отримала престижну нагороду. Українку визнали найкращою на міжнародній премії Hollywood Music Video Awards 2025. Вона здобула перемогу у номінації "Режисер року".

Муїньо здобула перемогу у номінації "Режисер року" на Hollywood Music Video Awards 2025

Про визнання роботи Муїньо на міжнародному рівні повідомила вона сама у своєму Instagram.

В мережі режисерка опублікувала кадр, на якому вона тримає нову скляну статуетку у формі котушки з плівкою з гравіюванням: Hollywood Music Video Awards — Director of the Year 2025.

Hollywood Music Video Awards

Робота над музичним відео для Леді Гага стала справжнім проривом в кар'єрі Муїньо. В ньому вона відобразила свій нестандартний підхід до створення кліпів та вразила глядачів візуальними ефектами, емоційною глибиною. Наразі ролик зібрав вже 36 мільйонів переглядів, а сама пісня стала справжнім хітом.

Раніше режисерка ділилася враженнями від роботи з американською співачкою. Вона зазначала, що співпраця з Леді Гагою та знімання цього кліпу були дуже важливими для неї.