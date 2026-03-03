Украинская певица Victoria Niro получила сумасшедшую сумму за хит "Питання є — питань нема"
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинская певица Victoria Niro получила сумасшедшую сумму за хит "Питання є — питань нема"

Источник:  online.ua

Певица Виктория Слободская (она же Victoria Niro) стремительно ворвалась на музыкальную сцену Украины благодаря своему хиту "Питання є — питань нема". Артистка откровенно призналась, что этот трек принес ей не только славу, но и много денег.

  • Виктория родилась во Львове, а музыкой начала заниматься еще в детстве.
  • Известность юной звезде принес TikTok, а чуть позже она решила заняться сольной карьерой.

Композиция "Питання є — питань нема" покорила миллионы украинских слушателей в 2025 году.

Автор не скрывает, что этот громкий хит принес ей не только популярность, но и немалую сумму денег.

На этой песне около 30 тысяч долларов, если брать все стриминговые платформы. Конечно, стриминги свои проценты забирают, — откровенно призналась Victoria Niro.

Стоит обратить внимание на то, что клип на эту композицию собрал на YouTube 25 млн просмотров.

Несмотря на это, артистка добавляет, что не углубляется в детали отчислений и распределения роялти.

Я реально не разбираюсь, некомпетентна в этом. Надо, может быть, проконсультироваться, чтобы меня научили все эти термины правильно говорить, — отметила звезда.

Что важно понимать, в 2024 году Виктория стала номинанткой премии MUZVAR AWARDS, а в прошлом году номинанткой YUNA в категории "Открытие года".

