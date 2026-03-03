Украинская певица Victoria Niro получила сумасшедшую сумму за хит "Питання є — питань нема"

Певица Виктория Слободская (она же Victoria Niro) стремительно ворвалась на музыкальную сцену Украины благодаря своему хиту "Питання є — питань нема". Артистка откровенно призналась, что этот трек принес ей не только славу, но и много денег.
Главные тезисы
- Виктория родилась во Львове, а музыкой начала заниматься еще в детстве.
- Известность юной звезде принес TikTok, а чуть позже она решила заняться сольной карьерой.
Victoria Niro раскрыла, как ее обогатил новый хит
Композиция "Питання є — питань нема" покорила миллионы украинских слушателей в 2025 году.
Автор не скрывает, что этот громкий хит принес ей не только популярность, но и немалую сумму денег.
Стоит обратить внимание на то, что клип на эту композицию собрал на YouTube 25 млн просмотров.
Несмотря на это, артистка добавляет, что не углубляется в детали отчислений и распределения роялти.
Что важно понимать, в 2024 году Виктория стала номинанткой премии MUZVAR AWARDS, а в прошлом году номинанткой YUNA в категории "Открытие года".
