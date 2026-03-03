Українська співачка Victoria Niro отримала шалену суму за хіт "Питання є — питань нема"

Співачка Вікторія Слободська (вона ж Victoria Niro) стрімко увірвалася на музичну сцену України завдяки своєму хіту "Питання є – питань нема". Артистка відверто зізналася, що цей трек приніс їй не лише славу, але й багато грошей.

Victoria Niro розкрила, наскільки збагатив її новий хіт

Композиція "Питання є — питань нема" підкорила мільйони українських слухачів у 2025 році.

Авторка не приховує, що цей гучний хіт приніс їй не лише популярність, а й чималу суму грошей.

На цій пісні десь 30 тисяч доларів, якщо брати всі стрімінгові платформи. Звичайно, стрімінги свої відсотки забирають, — відверто зізналася Victoria Niro. Поширити

Варто звернути увагу на те, що кліп на цю композицію зібрав на YouTube 25 млн переглядів.

Попри це, артистка додає, що не заглиблюється в деталі відрахувань і розподілу роялті.

Я реально не розбираюсь, некомпетентна в цьому. Треба, може, проконсультуватися, щоб мене навчили всі ці терміни правильно говорити, — наголосила зірка. Поширити

Що важливо розуміти, у 2024 році Вікторія стала номінанткою премії MUZVAR AWARDS, а минулого року — номінанткою YUNA в категорії "Відкриття року".