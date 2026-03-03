Українська співачка Victoria Niro отримала шалену суму за хіт "Питання є — питань нема"

Співачка Вікторія Слободська (вона ж Victoria Niro) стрімко увірвалася на музичну сцену України завдяки своєму хіту "Питання є – питань нема". Артистка відверто зізналася, що цей трек приніс їй не лише славу, але й багато грошей.
Головні тези:
- Вікторія народилася у Львові, а музикою почала займатися ще в дитинстві.
- Популярність юній зірці приніс TikTok, а згодом вона вирішила зайнятися сольною кар'єрою.
Victoria Niro розкрила, наскільки збагатив її новий хіт
Композиція "Питання є — питань нема" підкорила мільйони українських слухачів у 2025 році.
Авторка не приховує, що цей гучний хіт приніс їй не лише популярність, а й чималу суму грошей.
Варто звернути увагу на те, що кліп на цю композицію зібрав на YouTube 25 млн переглядів.
Попри це, артистка додає, що не заглиблюється в деталі відрахувань і розподілу роялті.
Що важливо розуміти, у 2024 році Вікторія стала номінанткою премії MUZVAR AWARDS, а минулого року — номінанткою YUNA в категорії "Відкриття року".
