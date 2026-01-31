Украинские фигуристы завоевали медали европейских турниров — детали

Представители Украины завоевали награды на престижном турнире 2026 года EDGE Cup в Катовице (Польша).
Главные тезисы
- Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль одержали победу в танцах на льду среди юниоров на турнире EDGE Cup в Польше.
- Пара Зои Ларсон и Андрей Капран выиграла серебро на турнире в Катовице, показав высокий уровень мастерства и артистизма.
Пара фигуристов Подгайная-Коваль выиграли турнир в Катовице
Как сообщает пресс-служба Минмолодежьспорта Украины, Ирина Подгайная и Артем Коваль выиграла «золото» в танцах на льду среди юниоров.
«Серебро» среди взрослых получила в Катовице пара Зои Ларсон и Андрей Капран (танцы на льду).
Бронзовые медали соревнований Bavarian Open 2026 в Оберстдорфе (Германия) завоевали в парном катании среди юниоров наши Анна Эрерра и Иван Хобта.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-