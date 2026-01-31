Українські фігуристи завоювали медалі європейських турнірів — деталі

Представники України завоювали нагороди на престижному турнірі 2026 EDGE Cup у Катовіце (Польща).

Пара фігуристів Підгайна-Коваль виграли турнір у Катовіце

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, Ірина Підгайна та Артем Коваль виграла «золото» у танцях на льоду серед юніорів.

«Срібло» серед дорослих здобула у Катовіце пара Зої Ларсон та Андрій Капран (танці на льоду).

Бронзові медалі змагань Bavarian Open 2026 у Оберстдорфі (Німеччина) вибороли у парному катанні серед юніорів наші Ганна Ерерра та Іван Хобта.