Українські фігуристи завоювали медалі європейських турнірів — деталі
Українські фігуристи завоювали медалі європейських турнірів — деталі

Підгайна
Джерело:  Міністерство молоді та спорту

Представники України завоювали нагороди на престижному турнірі 2026 EDGE Cup у Катовіце (Польща).

Головні тези:

  • Пара українських фігуристів, Підгайна-Коваль, здобули золоту медаль на турнірі 2026 EDGE Cup у Польщі.
  • Ірина Підгайна та Артем Коваль виграли в танцях на льоду серед юніорів, вразивши глядачів своїм виступом.

Пара фігуристів Підгайна-Коваль виграли турнір у Катовіце

Як повідомляє пресслужба Мінмолодьспорту України, Ірина Підгайна та Артем Коваль виграла «золото» у танцях на льоду серед юніорів.

«Срібло» серед дорослих здобула у Катовіце пара Зої Ларсон та Андрій Капран (танці на льоду).

Бронзові медалі змагань Bavarian Open 2026 у Оберстдорфі (Німеччина) вибороли у парному катанні серед юніорів наші Ганна Ерерра та Іван Хобта.

