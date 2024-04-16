Украинские инженеры начали разработку уникальной боевой подводной лодки

Команда украинских инженеров разрабатывает в Объединенных Арабских Эмиратах подлодку Kronos, которая способна запускать ракеты-торпеды. Субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.

Что известно о разработке боевой подводной лодки Kronos

Подлодка может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку.

Пока в Палате представителей Конгресса США продолжают блокировать выделение помощи для Украины, еще в феврале одобренное Сенатом, украинские инженеры разрабатывают подлодку, способную запускать ракеты-торпеды, — пишет издание. Поделиться

На воде Kronos способен двигаться со скоростью до 80 км/ч, а под водой — до 50 км/ч. И при этом практически беззвучно.

Это гибридное судно, управляемое нашей высококвалифицированной командой по проектированию, исследованиям и разработкам, может комфортно вместить 10 пассажиров и подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций. Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную устойчивость, — говорят разработчики субмарины.

Технические характеристики Kronos