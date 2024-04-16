Украинские инженеры начали разработку уникальной боевой подводной лодки

Команда украинских инженеров разрабатывает в Объединенных Арабских Эмиратах подлодку Kronos, которая способна запускать ракеты-торпеды. Субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.
Что известно о разработке боевой подводной лодки Kronos
Подлодка может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку.
На воде Kronos способен двигаться со скоростью до 80 км/ч, а под водой — до 50 км/ч. И при этом практически беззвучно.
Технические характеристики Kronos
ширина — 7,4 м;
длина — 9 м;
высота — 2 м;
грузоподъемность — до 3000 кг на воде;
снаряженная масса — 10000 кг;
вместимость — 11 мест.
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