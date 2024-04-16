Украинские инженеры начали разработку уникальной боевой подводной лодки
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские инженеры начали разработку уникальной боевой подводной лодки

лодка
Читати українською
Источник:  Kyiv Post

Команда украинских инженеров разрабатывает в Объединенных Арабских Эмиратах подлодку Kronos, которая способна запускать ракеты-торпеды. Субмарина недавно прошла испытания по использованию в военных целях.

Что известно о разработке боевой подводной лодки Kronos

Подлодка может бесшумно двигаться под водой со скоростью 50 км в час и не только перевозить пассажиров, но и нести взрывчатку.

Пока в Палате представителей Конгресса США продолжают блокировать выделение помощи для Украины, еще в феврале одобренное Сенатом, украинские инженеры разрабатывают подлодку, способную запускать ракеты-торпеды, — пишет издание.

На воде Kronos способен двигаться со скоростью до 80 км/ч, а под водой — до 50 км/ч. И при этом практически беззвучно.

Это гибридное судно, управляемое нашей высококвалифицированной командой по проектированию, исследованиям и разработкам, может комфортно вместить 10 пассажиров и подходит для коммерческих, спасательных и боевых операций. Подлодка имеет инновационную конструкцию корпуса, которая значительно снижает потребление топлива, увеличивает максимальную скорость и обеспечивает превосходную устойчивость, — говорят разработчики субмарины.

Технические характеристики Kronos

  • ширина — 7,4 м;

  • длина — 9 м;

  • высота — 2 м;

  • грузоподъемность — до 3000 кг на воде;

  • снаряженная масса — 10000 кг;

  • вместимость — 11 мест.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Ukrainians закрывается: разработка украинского соцсети приостановлена ​​- видео
Ukrainians закрывается: разработка украинского соцсети приостановлена ​​- видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
МОЗ раскрыло, в каком состоянии разработка украинской вакцины против коронавируса
МОЗ раскрыло, в каком состоянии разработка украинской вакцины против коронавируса
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Чем опасна российская разработка "Циркон" — объяснение эксперта
ракета

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?