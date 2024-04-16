Українські інженери почали розробку унікального бойового підводного човна

Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos, який здатен запускати ракети-торпеди. Субмарина нещодавно пройшла випробування для використання у військових цілях.

Що відомо про розробку бойового підводного човна Kronos

Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.

Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди, — пише видання. Поширити

На воді Kronos здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою — до 50 км/год. І при цьому — практично беззвучно.

Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість, — кажуть розробники субмарини.

Технічні характеристики Kronos