Українські інженери почали розробку унікального бойового підводного човна
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські інженери почали розробку унікального бойового підводного човна

човен
Джерело:  Kyiv Post

Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos, який здатен запускати ракети-торпеди. Субмарина нещодавно пройшла випробування для використання у військових цілях.  

Що відомо про розробку бойового підводного човна Kronos

Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку. 

Поки у Палаті представників Конгресу США продовжують блокувати виділення допомоги для України, ще у лютому схвалене Сенатом, українські інженери розробляють підводний човен, здатний запускати ракети-торпеди, — пише видання.

На воді Kronos здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою — до 50 км/год. І при цьому — практично беззвучно.

Це гібридне судно, кероване нашою висококваліфікованою командою проєктування, досліджень і розробок, може комфортно вмістити 10 пасажирів і підходить для комерційних, рятувальних і бойових операцій. Підводний човен має інноваційну конструкцію корпусу, яка значно знижує споживання палива, збільшує максимальну швидкість і забезпечує чудову стійкість, — кажуть розробники субмарини.

Технічні характеристики Kronos

  • ширина — 7,4 м;

  • довжина — 9 м;

  • висота — 2 м;

  • вантажопідйомність — до 3000 кг на воді;

  • споряджена маса — 10000 кг;

  • місткість — 11 місць.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ukrainians закривається: розробка української соцмережі припинена - відео
Ukrainians закривається: розробка української соцмережі припинена - відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
МОЗ розкрило, в якому стані розробка української вакцини проти коронавірусу
МОЗ розкрило, в якому стані розробка української вакцини проти коронавірусу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чим небезпечна російська розробка "Циркон" — пояснення експерта
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?