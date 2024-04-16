Українські інженери почали розробку унікального бойового підводного човна

Команда українських інженерів розробляє в Об'єднаних Арабських Еміратах підводний човен Kronos, який здатен запускати ракети-торпеди. Субмарина нещодавно пройшла випробування для використання у військових цілях.
Що відомо про розробку бойового підводного човна Kronos
Підводний човен може безшумно рухатися під водою зі швидкістю 50 км на годину і не лише перевозити пасажирів, а й нести вибухівку.
На воді Kronos здатен рухатися зі швидкістю до 80 км/год, а під водою — до 50 км/год. І при цьому — практично беззвучно.
Технічні характеристики Kronos
ширина — 7,4 м;
довжина — 9 м;
висота — 2 м;
вантажопідйомність — до 3000 кг на воді;
споряджена маса — 10000 кг;
місткість — 11 місць.
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