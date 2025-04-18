Украинские оружейники протестовали малые FPV-бомберы
Категория
Технологии
Дата публикации

Украинские оружейники протестовали малые FPV-бомберы

Михаил Федоров
FPV-бомберы
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Украинские разработчики протестовали на полигоне малые FPV-бомберы — дешевые, устойчивые к РЭБу и многофункциональные.

Главные тезисы

  • Малые FPV-бомберы прошли успешное тестирование на полигоне, демонстрируя устойчивость к РЭБ и многофункциональность.
  • Дроны способны переносить боеприпасы весом до 3 кг, обладают высокой эффективностью и доступной ценой.
  • Тесты подтвердили способность дронов преодолевать расстояние 10 км, сбрасывать боеприпасы и возвращаться назад, даже под воздействием РЭБ.

Малые FPV-бомберы прошли тестирование на полигоне

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На полигоне разработчики проверили, как БПЛА работают в условиях, максимально приближенных к боевым. Протестовали их устойчивость к РЭБу, проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования. 14 дронов преодолевали дистанцию 10 км под влиянием средств РЭБ, осуществляли сброс боеприпаса на цель и возвращались обратно.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации

По словам Федорова, малые бомберы критически важны для фронта. Они могут переносить боеприпасы до 3 кг, при этом применяться многократно. А главное их преимущество над китайским конкурентом «Мавиком» — цена. Украинские малые коптеры достаточно дешевы.

FPV-бомберы

Полигоны — это классная возможность для производителей протестировать свои разработки, обменяться опытом с коллегами и пофиксировать все недостатки перед отправкой на фронт. В Brave1 мы даем возможность протестировать любую военную разработку.

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Категория
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