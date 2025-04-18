Украинские оружейники протестовали малые FPV-бомберы

Украинские разработчики протестовали на полигоне малые FPV-бомберы — дешевые, устойчивые к РЭБу и многофункциональные.
Главные тезисы
- Малые FPV-бомберы прошли успешное тестирование на полигоне, демонстрируя устойчивость к РЭБ и многофункциональность.
- Дроны способны переносить боеприпасы весом до 3 кг, обладают высокой эффективностью и доступной ценой.
- Тесты подтвердили способность дронов преодолевать расстояние 10 км, сбрасывать боеприпасы и возвращаться назад, даже под воздействием РЭБ.
Малые FPV-бомберы прошли тестирование на полигоне
Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По словам Федорова, малые бомберы критически важны для фронта. Они могут переносить боеприпасы до 3 кг, при этом применяться многократно. А главное их преимущество над китайским конкурентом «Мавиком» — цена. Украинские малые коптеры достаточно дешевы.
Полигоны — это классная возможность для производителей протестировать свои разработки, обменяться опытом с коллегами и пофиксировать все недостатки перед отправкой на фронт. В Brave1 мы даем возможность протестировать любую военную разработку.
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