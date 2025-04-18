Украинские оружейники протестовали малые FPV-бомберы

Малые FPV-бомберы прошли тестирование на полигоне

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На полигоне разработчики проверили, как БПЛА работают в условиях, максимально приближенных к боевым. Протестовали их устойчивость к РЭБу, проверили грузоподъемность, дальность полета и удобство использования. 14 дронов преодолевали дистанцию 10 км под влиянием средств РЭБ, осуществляли сброс боеприпаса на цель и возвращались обратно. Михаил Федоров Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации

По словам Федорова, малые бомберы критически важны для фронта. Они могут переносить боеприпасы до 3 кг, при этом применяться многократно. А главное их преимущество над китайским конкурентом «Мавиком» — цена. Украинские малые коптеры достаточно дешевы.

FPV-бомберы