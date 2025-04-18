Українські зброярі протестували малі FPV-бомбери
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські зброярі протестували малі FPV-бомбери

Михайло Федоров
FPV-бомбери

Українські розробники протестували на полігоні малі FPV-бомбери — дешеві, стійкі до РЕБу та багатофункціональні.

Головні тези:

  • Українські розробники успішно протестували малі FPV-бомбери на полігоні, демонструючи їх стійкість до РЕБ та багатофункціональність.
  • Малі FPV-бомбери можуть переносити боєприпаси вагою до 3 кг, і вони відзначаються своєю високою ефективністю та низькою ціною.
  • Тестування дронів на полігоні підтвердило їх здатність долати відстань 10 км під впливом засобів РЕБ, здійснювати скид боєприпасу та повертатися назад.

Малі FPV-бомбери пройшли тестування на полігоні

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На полігоні розробники перевірили, як БпЛА працюють в умовах, максимально наближених до бойових. Протестували їх стійкість до РЕБу, перевірили вантажопідйомність, дальність польоту й зручність використання. 14 дронів долали дистанцію 10 км під впливом засобів РЕБ, здійснювали скид боєприпасу на ціль та поверталися назад.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації

За словами Федорова, малі бомбери критично важливі для фронту. Вони можуть переносити боєприпаси вагою до 3 кг, при цьому застосовуватися багаторазово. А головна їх перевага над китайським конкурентом «Мавіком» — ціна. Українські малі коптери досить дешеві.

FPV-бомбери

Полігони — це класна можливість для виробників протестувати свої розробки, обмінятися досвідом з колегами та пофіксити всі недоліки перед відправленням на фронт. У Brave1 ми даємо можливість протестувати будь-яку військову розробку.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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Технології
Дата публікації
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