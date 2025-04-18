Українські зброярі протестували малі FPV-бомбери

Малі FPV-бомбери пройшли тестування на полігоні

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На полігоні розробники перевірили, як БпЛА працюють в умовах, максимально наближених до бойових. Протестували їх стійкість до РЕБу, перевірили вантажопідйомність, дальність польоту й зручність використання. 14 дронів долали дистанцію 10 км під впливом засобів РЕБ, здійснювали скид боєприпасу на ціль та поверталися назад. Михайло Федоров Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації

За словами Федорова, малі бомбери критично важливі для фронту. Вони можуть переносити боєприпаси вагою до 3 кг, при цьому застосовуватися багаторазово. А головна їх перевага над китайським конкурентом «Мавіком» — ціна. Українські малі коптери досить дешеві.

FPV-бомбери