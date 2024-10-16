Легендарна 93 ОМБр "Холодний Яр" проводить збір на РЕБи та дрони-бомбери. Як підтримати
Категорія
Україна
Дата публікації

Легендарна 93 ОМБр "Холодний Яр" проводить збір на РЕБи та дрони-бомбери. Як підтримати

Легендарна 93 ОМБр "Холодний Яр" проводить збір на РЕБи та дрони-бомбери. Як підтримати
Джерело:  online.ua

93 окрема механізована бригада “Холодний Яр” відкрила збір на цифрові засоби РЕБ “Намет” та FPV-бомбери Stalker. Кожен може підтримати наших захисників, які боронять нашу країну від самого початку війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Збір для 93 ОМБр “Холодний Яр” на придбання РЕБів “Намет” та дронів-бомберів Stalker є необхідним для підтримки військовослужбовців, які захищають нашу державу.
  • Цифрові засоби РЕБ “Намет” та дрони-бомбери Stalker допомагають військовим у розвідці та ураженні ворожих позицій без відправлення людей у посадку.
  • Аеророзвідник 93 ОМБ “Холодний Яр” підкреслює, що завдяки дронам можна ефективно знищувати ворожі об'єкти, що важливо для успішного ведення оборонних операцій.
  • За підтримки волонтерів та донатів військові можуть придбати необхідну техніку, яка дозволяє успішно виконувати завдання на фронті в умовах війни.

Як підтримати масштабний збір для 93 ОМБр "Холодний Яр"

Загальна потреба збору — 13 млн грн. За ці кошти 93 ОМБр "Холодний Яр" зможе придбати 20 РЕБів “Намет” та 200 дронів-бомберів Stalker.

Долучайтеся до збору за посиланням.

Фото — online.ua

20 цифрових мультичастотних РЕБів «Намет» необхідні для захисту рухомої техніки наших захисників. Вартість одного пристрою — 330 000 гривень. А 200 дронів-бомберів Stalker дозволять бійцям батальйону передавати піхоті в окопах «на нулі» усе потрібне — від води до боєприпасів. Вартість одного дрона — 29 500 гривень.

РЕБи — не забаганка, а життєва необхідність. Фронт перенасичений ударними засобами, що потрібно заглушити, щоб доставити захисникам їжу та воду, боєприпаси, а також евакуювати поранених на зворотньому шляху. А для особливо складних обставин, все необхідне потрібно доставляти повітрям за допомогою багаторазових FPV-бомберів.Будемо вдячні за підтримку цього збору, він врятує чимало життів! — Яр Бірзул, директор фонду tech-спільноти KOLO.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення «холодноярці» боронили Охтирку, Тростянець, Барвінкове.

З січня 2023 року захищають Бахмутський напрямок, де зараз їм вкрай потрібне технологічне підкріплення. Зараз захисники найбільше потребують захисту від дронів та дронів-бомберів.

Фото — online.ua

Батальйон перебуває на Бахмутському напрямку, зокрема боронить Андріївку-Кліщіївку. Це одна із найскладніших ділянок фронту, через гірський ландшафт та обмеженість логістики.

Аеророзвідник “Швайгер” з 93 ОМБ “Холодний Яр” розповів, яке значення мають FPV-дрони на фронті

Молодший сержант Сергій Жуковін із позивним “Швайгер” — аеророзвідник у складі підрозділу SIGNUM 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” розповів online.ua, що FPV-дрони є засобом знищення ворога.

Неможливо усвідомити війну без дронів. Мій товариш привіз з Естонії маленький дрон DJI Mavic 2, на якому літав, щоб роздивитися ситуацію на передовій. З того моменту, ми перейшли на “мавіки”, і стали аеророзвідкою, яка коригує вогонь по ворожих позиціях. Ми перші почали застосовувати FPV у таких цілях.

Сергій “Швайгер” Жуковін

Сергій “Швайгер” Жуковін

Аеророзвідник 93 ОМБ “Холодний Яр”

Український захисник зазначив, що завдяки дронам можна бачити всю картину бою, і не треба відправляти людей у посадку, щоб щось подивитися. Тому аеророзвідка залишається пріоритетною мішенню на знищення.

Наша головна перевага над ворогом — це люди, які донатять. Завдяки їм, ми маємо багато дронів. Один дрон може винести БМП, вогневу точку та міномет. Днями ми знищили два 120-х ворожих міномети. Перед цим — три БМП, а ще раніше вдалося — три чи чотири, — розповів аеророзвідник 93 ОМБ “Холодний Яр”.

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