Легендарна 93 ОМБр "Холодний Яр" проводить збір на РЕБи та дрони-бомбери. Як підтримати

93 окрема механізована бригада “Холодний Яр” відкрила збір на цифрові засоби РЕБ “Намет” та FPV-бомбери Stalker. Кожен може підтримати наших захисників, які боронять нашу країну від самого початку війни РФ проти України.
Головні тези:
- Збір для 93 ОМБр “Холодний Яр” на придбання РЕБів “Намет” та дронів-бомберів Stalker є необхідним для підтримки військовослужбовців, які захищають нашу державу.
- Цифрові засоби РЕБ “Намет” та дрони-бомбери Stalker допомагають військовим у розвідці та ураженні ворожих позицій без відправлення людей у посадку.
- Аеророзвідник 93 ОМБ “Холодний Яр” підкреслює, що завдяки дронам можна ефективно знищувати ворожі об'єкти, що важливо для успішного ведення оборонних операцій.
- За підтримки волонтерів та донатів військові можуть придбати необхідну техніку, яка дозволяє успішно виконувати завдання на фронті в умовах війни.
Як підтримати масштабний збір для 93 ОМБр "Холодний Яр"
Загальна потреба збору — 13 млн грн. За ці кошти 93 ОМБр "Холодний Яр" зможе придбати 20 РЕБів “Намет” та 200 дронів-бомберів Stalker.
Долучайтеся до збору за посиланням.
20 цифрових мультичастотних РЕБів «Намет» необхідні для захисту рухомої техніки наших захисників. Вартість одного пристрою — 330 000 гривень. А 200 дронів-бомберів Stalker дозволять бійцям батальйону передавати піхоті в окопах «на нулі» усе потрібне — від води до боєприпасів. Вартість одного дрона — 29 500 гривень.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення «холодноярці» боронили Охтирку, Тростянець, Барвінкове.
З січня 2023 року захищають Бахмутський напрямок, де зараз їм вкрай потрібне технологічне підкріплення. Зараз захисники найбільше потребують захисту від дронів та дронів-бомберів.
Батальйон перебуває на Бахмутському напрямку, зокрема боронить Андріївку-Кліщіївку. Це одна із найскладніших ділянок фронту, через гірський ландшафт та обмеженість логістики.
Аеророзвідник “Швайгер” з 93 ОМБ “Холодний Яр” розповів, яке значення мають FPV-дрони на фронті
Молодший сержант Сергій Жуковін із позивним “Швайгер” — аеророзвідник у складі підрозділу SIGNUM 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр” розповів online.ua, що FPV-дрони є засобом знищення ворога.
Український захисник зазначив, що завдяки дронам можна бачити всю картину бою, і не треба відправляти людей у посадку, щоб щось подивитися. Тому аеророзвідка залишається пріоритетною мішенню на знищення.
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