Легендарная 93 ОМБр "Холодный Яр" проводит сбор на РЭБы и дроны-бомберы. Как поддержать

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" открыла сбор на цифровые средства РЭБ "Палатка" и FPV-бомберы Stalker. Каждый может поддержать наших защитников, защищающих нашу страну с самого начала войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- 93 ОМБр “Холодный Яр” проводит сбор на цифровые средства РЭБ “Палатка” и FPV-бомберы Stalker для защиты страны во время войны РФ против Украины.
- Общая потребность сбора - 13 млн грн, которые пойдут на закупку 20 РЭБов “Палатка” и 200 дронов-бомберов Stalker.
- Добровольцы могут присоединиться к сбору по ссылке, чтобы поддержать батальон “Холодный Яр”.
- FPV-дроны играют ключевую роль в аэроразведке и помогают украинским защитникам в выявлении и уничтожении вражеских целей.
Как поддержать масштабный сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр"
Общая потребность сбора — 13 млн грн. За эти средства 93 ОМБр "Холодный Яр" сможет приобрести 20 РЭБов "Палатка" и 200 дронов-бомберов Stalker.
Присоединяйтесь к сбору по ссылке.
20 цифровых мультичастотных РЭБ «Палатка» необходимы для защиты подвижной техники наших защитников. Стоимость одного устройства — 330 000 гривен. А 200 дронов-бомберов Stalker позволят бойцам батальона передавать пехоте в окопах «на нуле» все необходимое — от воды до боеприпасов. Стоимость одного дрона — 29 500 гривен.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения «холодноярцы» защищали Ахтырку, Тростянец, Барвенково.
С января 2023 года защищают Бахмутское направление, где сейчас им крайне необходимо технологическое подкрепление. Сейчас защитники больше нуждаются в защите от дронов и дронов-бомберов.
Батальон находится на Бахмутском направлении, в частности, защищает Андреевку-Клещиевку. Это один из самых сложных участков фронта из-за горного ландшафта и ограниченности логистики.
Аэроразведчик "Швайгер" из 93 ОМБ "Холодный Яр" рассказал, какое значение имеют FPV-дроны на фронте.
Младший сержант Сергей Жуковин с позывным "Швайгер" — аэроразведчик в составе подразделения SIGNUM 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказал online.ua, что FPV-дроны являются средством уничтожения врага.
Украинский защитник отметил, что благодаря дронам можно видеть всю картину боя, и не нужно отправлять людей в посадку, чтобы что-то посмотреть. Поэтому аэроразведка остается приоритетной мишенью на уничтожение.
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