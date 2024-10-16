Легендарная 93 ОМБр "Холодный Яр" проводит сбор на РЭБы и дроны-бомберы. Как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Легендарная 93 ОМБр "Холодный Яр" проводит сбор на РЭБы и дроны-бомберы. Как поддержать

Легендарная 93 ОМБр "Холодный Яр" проводит сбор на РЭБы и дроны-бомберы. Как поддержать
Читати українською
Источник:  online.ua

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" открыла сбор на цифровые средства РЭБ "Палатка" и FPV-бомберы Stalker. Каждый может поддержать наших защитников, защищающих нашу страну с самого начала войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • 93 ОМБр “Холодный Яр” проводит сбор на цифровые средства РЭБ “Палатка” и FPV-бомберы Stalker для защиты страны во время войны РФ против Украины.
  • Общая потребность сбора - 13 млн грн, которые пойдут на закупку 20 РЭБов “Палатка” и 200 дронов-бомберов Stalker.
  • Добровольцы могут присоединиться к сбору по ссылке, чтобы поддержать батальон “Холодный Яр”.
  • FPV-дроны играют ключевую роль в аэроразведке и помогают украинским защитникам в выявлении и уничтожении вражеских целей.

Как поддержать масштабный сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр"

Общая потребность сбора — 13 млн грн. За эти средства 93 ОМБр "Холодный Яр" сможет приобрести 20 РЭБов "Палатка" и 200 дронов-бомберов Stalker.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке.

Фото — online.ua

20 цифровых мультичастотных РЭБ «Палатка» необходимы для защиты подвижной техники наших защитников. Стоимость одного устройства — 330 000 гривен. А 200 дронов-бомберов Stalker позволят бойцам батальона передавать пехоте в окопах «на нуле» все необходимое — от воды до боеприпасов. Стоимость одного дрона — 29 500 гривен.

РЭБы — не прихоть, а жизненная необходимость. Фронт перенасыщен ударными средствами, которые нужно заглушить, чтобы доставить защитникам еду и воду, боеприпасы, а также эвакуировать раненых на обратном пути. А для особо сложных обстоятельств, все необходимое нужно доставлять воздухом с помощью многократных FPV-бомберов. Будем благодарны за поддержку этого сбора, он спасет немало жизней! — Яр Бирзул, директор фонда tech-сообщества KOLO.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения «холодноярцы» защищали Ахтырку, Тростянец, Барвенково.

С января 2023 года защищают Бахмутское направление, где сейчас им крайне необходимо технологическое подкрепление. Сейчас защитники больше нуждаются в защите от дронов и дронов-бомберов.

Фото — online.ua

Батальон находится на Бахмутском направлении, в частности, защищает Андреевку-Клещиевку. Это один из самых сложных участков фронта из-за горного ландшафта и ограниченности логистики.

Аэроразведчик "Швайгер" из 93 ОМБ "Холодный Яр" рассказал, какое значение имеют FPV-дроны на фронте.

Младший сержант Сергей Жуковин с позывным "Швайгер" — аэроразведчик в составе подразделения SIGNUM 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказал online.ua, что FPV-дроны являются средством уничтожения врага.

Невозможно осознать войну без дронов. Мой товарищ привез из Эстонии маленький дрон DJI Mavic 2, на котором летал, чтобы рассмотреть ситуацию на передовой. С того момента, мы перешли на "мавики", и стали аэроразведкой, корректирующей огонь по враждебным позициям. Мы первыми стали применять FPV в таких целях.

Сергей "Швайгер" Жуковин

Сергей "Швайгер" Жуковин

Аэроразведчик 93 ОМБ "Холодный Яр"

Украинский защитник отметил, что благодаря дронам можно видеть всю картину боя, и не нужно отправлять людей в посадку, чтобы что-то посмотреть. Поэтому аэроразведка остается приоритетной мишенью на уничтожение.

Наше главное преимущество над врагом — это люди, которые донатят. Благодаря им, мы имеем много дронов. Один дрон может вынести БМП, огневую точку и миномет. На днях мы уничтожили два 120-х вражеских миномета. Перед этим три БМП, а еще раньше удалось три или четыре, рассказал а эроразведчик 93 ОМБ Холодный Яр.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
О наших боевых задачах уже снимают документальные фильмы — аэроразведчик "Швайгер" из 93 ОМБ "Холодный Яр"
Сергей Жуковин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские дроны поражают военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км ― Буданов
Кирилл Буданов
Буданов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали несколько областей России — фото и видео
атака дронов на РФ 5 октября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?