Легендарная 93 ОМБр "Холодный Яр" проводит сбор на РЭБы и дроны-бомберы. Как поддержать

93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" открыла сбор на цифровые средства РЭБ "Палатка" и FPV-бомберы Stalker. Каждый может поддержать наших защитников, защищающих нашу страну с самого начала войны РФ против Украины.

Как поддержать масштабный сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр"

Общая потребность сбора — 13 млн грн. За эти средства 93 ОМБр "Холодный Яр" сможет приобрести 20 РЭБов "Палатка" и 200 дронов-бомберов Stalker.

Присоединяйтесь к сбору по ссылке.

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20 цифровых мультичастотных РЭБ «Палатка» необходимы для защиты подвижной техники наших защитников. Стоимость одного устройства — 330 000 гривен. А 200 дронов-бомберов Stalker позволят бойцам батальона передавать пехоте в окопах «на нуле» все необходимое — от воды до боеприпасов. Стоимость одного дрона — 29 500 гривен.

РЭБы — не прихоть, а жизненная необходимость. Фронт перенасыщен ударными средствами, которые нужно заглушить, чтобы доставить защитникам еду и воду, боеприпасы, а также эвакуировать раненых на обратном пути. А для особо сложных обстоятельств, все необходимое нужно доставлять воздухом с помощью многократных FPV-бомберов. Будем благодарны за поддержку этого сбора, он спасет немало жизней! — Яр Бирзул, директор фонда tech-сообщества KOLO. Поделиться

Напомним, с начала полномасштабного вторжения «холодноярцы» защищали Ахтырку, Тростянец, Барвенково.

С января 2023 года защищают Бахмутское направление, где сейчас им крайне необходимо технологическое подкрепление. Сейчас защитники больше нуждаются в защите от дронов и дронов-бомберов.

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Батальон находится на Бахмутском направлении, в частности, защищает Андреевку-Клещиевку. Это один из самых сложных участков фронта из-за горного ландшафта и ограниченности логистики.

Аэроразведчик "Швайгер" из 93 ОМБ "Холодный Яр" рассказал, какое значение имеют FPV-дроны на фронте.

Младший сержант Сергей Жуковин с позывным "Швайгер" — аэроразведчик в составе подразделения SIGNUM 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" рассказал online.ua, что FPV-дроны являются средством уничтожения врага.

Невозможно осознать войну без дронов. Мой товарищ привез из Эстонии маленький дрон DJI Mavic 2, на котором летал, чтобы рассмотреть ситуацию на передовой. С того момента, мы перешли на "мавики", и стали аэроразведкой, корректирующей огонь по враждебным позициям. Мы первыми стали применять FPV в таких целях. Сергей "Швайгер" Жуковин Аэроразведчик 93 ОМБ "Холодный Яр"

Украинский защитник отметил, что благодаря дронам можно видеть всю картину боя, и не нужно отправлять людей в посадку, чтобы что-то посмотреть. Поэтому аэроразведка остается приоритетной мишенью на уничтожение.