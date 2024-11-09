Детектори FPV-дронів "Вітряк М" виготовлятимуть в Україні — що відомо
Категорія
Технології
Дата публікації

Детектори FPV-дронів "Вітряк М" виготовлятимуть в Україні — що відомо

Дрон
Джерело:  Укрінформ

Міністерство оборони України уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».

Головні тези:

  • Міноборони України уклало угоди на виробництво детекторів FPV-дронів «Вітряк М» в Україні.
  • Детектори ворожих FPV-дронів будуть масово вироблятися та впроваджуватися у Збройних Силах України, забезпечуючи додаткову безпеку на полі бою.
  • Технологія детекції «Вітряк М» розроблена українськими військовими інженерами.
  • Розробка «Вітряк М» дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони та використовувати РЕБ для забезпечення безпеки в реальному часі.
  • Перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів «Вітряк М» Міноборони України відкриває нові можливості для українських Збройних Сил та підвищує їхню боєздатність.

Детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М» масово випускатимуться в Україні

Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.

Власником патенту на розробку стало Міноборони. Передача дозволу на використання для ЗСУ буде безплатною. Саме зараз ми активно працюємо, щоб залучити виробників, дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Ми вийдемо на фінальну розробку документів приблизно за два тижні.

Як заявив Костін, уже є домовленості як із виробниками, так і з державними підприємствами, які письмово підтвердили готовність запустити виробництво. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ.

Костін також зазначив, що детектор ворожих FPV-дронів «Вітряк М» працюватиме у поєднанні з РЕБами. За його словами, нова технологія дозволить вмикати РЕБ саме у той момент, коли дійсно наближається ворожий безпілотник.

Міноборони отримало перший патент на «Вітряк М»

Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М», що дозволяє виявляти такі дрони на полі бою.

Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М». Розробка, створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР), вже активно впроваджується у війська. Це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою.

«Вітряк М» вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ.

Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання. Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Атака дронів. Росіяни скаржаться на пожежу в районі Саратовського НПЗ — відео
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР дронами атакувало Саратовський НПЗ — джерела
Бавовна
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?