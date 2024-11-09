Детектори FPV-дронів "Вітряк М" виготовлятимуть в Україні — що відомо

Міністерство оборони України уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».
Головні тези:
- Міноборони України уклало угоди на виробництво детекторів FPV-дронів «Вітряк М» в Україні.
- Детектори ворожих FPV-дронів будуть масово вироблятися та впроваджуватися у Збройних Силах України, забезпечуючи додаткову безпеку на полі бою.
- Технологія детекції «Вітряк М» розроблена українськими військовими інженерами.
- Розробка «Вітряк М» дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони та використовувати РЕБ для забезпечення безпеки в реальному часі.
- Перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів «Вітряк М» Міноборони України відкриває нові можливості для українських Збройних Сил та підвищує їхню боєздатність.
Детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М» масово випускатимуться в Україні
Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.
Як заявив Костін, уже є домовленості як із виробниками, так і з державними підприємствами, які письмово підтвердили готовність запустити виробництво. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ.
Костін також зазначив, що детектор ворожих FPV-дронів «Вітряк М» працюватиме у поєднанні з РЕБами. За його словами, нова технологія дозволить вмикати РЕБ саме у той момент, коли дійсно наближається ворожий безпілотник.
Міноборони отримало перший патент на «Вітряк М»
Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М», що дозволяє виявляти такі дрони на полі бою.
«Вітряк М» вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ.
Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання. Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.
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