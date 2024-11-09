Детектори FPV-дронів "Вітряк М" виготовлятимуть в Україні — що відомо

Міністерство оборони України уклало домовленості з виробниками та державними підприємствами на виготовлення детекторів ворожих FPV-дронів «Вітряк М».

Детектори ворожих FPV-дронів «Вітряк М» масово випускатимуться в Україні

Про це в телеефірі заявив начальник відділу з питань інтелектуальної власності Головного управління військової юстиції МОУ Ілля Костін.

Власником патенту на розробку стало Міноборони. Передача дозволу на використання для ЗСУ буде безплатною. Саме зараз ми активно працюємо, щоб залучити виробників, дати дозвіл на масштабне виробництво цього детектору. Ми вийдемо на фінальну розробку документів приблизно за два тижні. Поширити

Як заявив Костін, уже є домовленості як із виробниками, так і з державними підприємствами, які письмово підтвердили готовність запустити виробництво. Всі права перейдуть до виробників, і вони будуть масштабувати це на ЗСУ.

Костін також зазначив, що детектор ворожих FPV-дронів «Вітряк М» працюватиме у поєднанні з РЕБами. За його словами, нова технологія дозволить вмикати РЕБ саме у той момент, коли дійсно наближається ворожий безпілотник.

Міноборони отримало перший патент на «Вітряк М»

Міністерство оборони України отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М», що дозволяє виявляти такі дрони на полі бою.

Міноборони отримало перший патент на технологію детекції ворожих FPV-дронів під назвою «Вітряк М». Розробка, створена українськими військовими інженерами Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР), вже активно впроваджується у війська. Це інноваційний пристрій, що дозволяє виявляти ворожі FPV-дрони, забезпечуючи додаткову перевагу на полі бою. Поширити

«Вітряк М» вже кодифіковано і допущено до експлуатації у ЗСУ.

Це перший випадок, коли військова частина виступила розробником зразка ОВТ та успішно кодифікувала його як предмет постачання. Патентування стало можливим завдяки відділу з питань інтелектуальної власності Міноборони, створеному в Головному управлінні військової юстиції у вересні 2024 року.