Десятки дронів атакували різні регіони Росії — відео

Міністерство оборони РФ стверджує, що у ніч на 9 листопада над територією країни-агресорки нібито було знищено 50 безпілотників.
Головні тези:
- За словами місцевих мешканців Тульської області, атака дронів призвела до пошкодження будинку, але постраждалих немає.
- Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття 32-х ворожих безпілотників у різних областях України.
- Російські загарбники випустили на Україну 51 ударний БПЛА та безпілотники невстановленого типу.
Нова “бавовна” в Росії 9 листопада — перші подробиці
Як запевняють у російському оборонному відомстві:
28 ударних дронів були збиті над територією Брянської області,
12 — над територією Курської області,
4 — над територією Новгородської області,
2 — над територією Смоленської області,
2 — над територією Тульської області,
2 — над територіями Орловської та Тверської областей.
Окрім того, наголошується, що під удар дронів також потрапило місто Алєксин Тульської області.
За словами місцевих мешканців, вони нарахували там щонайменше 11 дронів.
Атака РФ на Україну 9 листопада — що відомо
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що цього разу російські загарбники випустили по Україні 51 ударний БпЛА типу “Shahed”, а також безпілотниками невстановленого типу.
Окрім того, наголошується, що новим епіцентром удару стала Одеська область.
Під час повітряного бою брали участь зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Також вказано, що ще 18 російських дронів локаційно втрачено у різних регіонах України.
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