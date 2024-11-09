Десятки дронов атаковали разные регионы России — видео

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 9 ноября над территорией страны-агрессорки якобы было уничтожено 50 беспилотников.

Новая "бавовна" в России 9 ноября — первые подробности

Как уверяют в российском оборонном ведомстве:

28 ударных дронов были сбиты над территорией Брянской области,

12 — над территорией Курской области,

4 — над территорией Новгородской области,

2 — над территорией Смоленской области,

2 — над территорией Тульской области,

2 — над территориями Орловской и Тверской областей.

Кроме того, сообщается, что под удар дронов также попал город Алексин Тульской области.

По словам местных жителей, они насчитали там не менее 11 дронов.

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, — заявил впоследствии губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Поделиться

Атака РФ на Украину 9 ноября — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в этот раз российские захватчики выпустили по Украине 51 ударный БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками неустановленного типа.

Кроме того, сообщается, что новым эпицентром удара стала Одесская область.

В воздушном бою участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях, сообщают Воздушные силы ВСУ. Поделиться

Также указано, что еще 18 российских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.