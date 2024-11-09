Десятки дронов атаковали разные регионы России — видео
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Десятки дронов атаковали разные регионы России — видео

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Источник:  online.ua

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 9 ноября над территорией страны-агрессорки якобы было уничтожено 50 беспилотников.

Главные тезисы

  • По словам местных жителей Тульской области, атака дронов привела к повреждению дома, но пострадавших нет.
  • Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии 32-х вражеских беспилотников в разных областях Украины.
  • Российские захватчики выпустили по Украине 51 ударный БПЛА и беспилотники неустановленного типа.

Новая "бавовна" в России 9 ноября — первые подробности

Как уверяют в российском оборонном ведомстве:

  • 28 ударных дронов были сбиты над территорией Брянской области,

  • 12 — над территорией Курской области,

  • 4 — над территорией Новгородской области,

  • 2 — над территорией Смоленской области,

  • 2 — над территорией Тульской области,

  • 2 — над территориями Орловской и Тверской областей.

Кроме того, сообщается, что под удар дронов также попал город Алексин Тульской области.

По словам местных жителей, они насчитали там не менее 11 дронов.

По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного дома, пострадавших нет, — заявил впоследствии губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Атака РФ на Украину 9 ноября — что известно

Воздушные силы ВСУ сообщают, что в этот раз российские захватчики выпустили по Украине 51 ударный БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками неустановленного типа.

Кроме того, сообщается, что новым эпицентром удара стала Одесская область.

В воздушном бою участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Также указано, что еще 18 российских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

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