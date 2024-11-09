Десятки дронов атаковали разные регионы России — видео

Министерство обороны РФ утверждает, что в ночь на 9 ноября над территорией страны-агрессорки якобы было уничтожено 50 беспилотников.
Главные тезисы
- По словам местных жителей Тульской области, атака дронов привела к повреждению дома, но пострадавших нет.
- Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии 32-х вражеских беспилотников в разных областях Украины.
- Российские захватчики выпустили по Украине 51 ударный БПЛА и беспилотники неустановленного типа.
Новая "бавовна" в России 9 ноября — первые подробности
Как уверяют в российском оборонном ведомстве:
28 ударных дронов были сбиты над территорией Брянской области,
12 — над территорией Курской области,
4 — над территорией Новгородской области,
2 — над территорией Смоленской области,
2 — над территорией Тульской области,
2 — над территориями Орловской и Тверской областей.
Кроме того, сообщается, что под удар дронов также попал город Алексин Тульской области.
По словам местных жителей, они насчитали там не менее 11 дронов.
Атака РФ на Украину 9 ноября — что известно
Воздушные силы ВСУ сообщают, что в этот раз российские захватчики выпустили по Украине 51 ударный БпЛА типа Shahed, а также беспилотниками неустановленного типа.
Кроме того, сообщается, что новым эпицентром удара стала Одесская область.
В воздушном бою участвовали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Также указано, что еще 18 российских дронов локационно потеряно в разных регионах Украины.
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