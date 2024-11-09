Детекторы FPV-дронов "Вітряк-М" будут производить в Украине — что известно

Министерство обороны Украины заключило договоренности с производителями и государственными предприятиями на изготовление детекторов вражеских FPV-дронов «Вітряк-М».

Детекторы вражеских FPV-дронов «Ветряк-М» будут массово выпускаться в Украине

Об этом в телеэфире заявил начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции МОУ Илья Костин.

Владельцем патента на разработку стало Минобороны. Передача разрешения на использование для ВСУ будет бесплатной. Сейчас мы активно работаем, чтобы привлечь производителей, дать разрешение на масштабное производство этого детектора. Мы выйдем на финальную разработку документов примерно через две недели. Поделиться

Как заявил Костин, уже есть договоренности как с производителями, так и с государственными предприятиями, письменно подтвердившими готовность запустить производство. Все права перейдут к производителям, и они будут масштабировать это по ВСУ.

Костин также отметил, что детектор вражеских FPV-дронов «Вітряка-М» будет работать в сочетании с РЭБами. По его словам, новая технология позволит включать РЭБ именно в тот момент, когда действительно приближается вражеский беспилотник.

Минобороны получило первый патент на «Вітряк-М»

Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием «Вітряк-М», позволяющая обнаруживать такие дроны на поле боя.

Минобороны получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием «Вітряк-М». Разработка, созданная украинскими военными инженерами Центра масштабирования технологических решений (ЦМТР), уже активно внедряется в войска. обеспечивая дополнительное преимущество на поле боя. Поделиться

«Ветряная мельница М» уже кодифицирована и допущена к эксплуатации в ВСУ.

Это первый случай, когда военная часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки. Патентование стало возможным благодаря отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.