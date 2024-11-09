Детекторы FPV-дронов "Вітряк-М" будут производить в Украине — что известно

Министерство обороны Украины заключило договоренности с производителями и государственными предприятиями на изготовление детекторов вражеских FPV-дронов «Вітряк-М».
Главные тезисы
- Минобороны Украины заключило договоренности на производство детекторов вражеских FPV-дронов “Вітряк-М”.
- Технология детекции разработана украинскими военными инженерами и обеспечивает безопасность подразделений ЗСУ.
- Патент на технологию детекции FPV-дронов открывает новые возможности для ВСУ.
- Детекторы “Вітряк-М” будут массово выпускаться и внедряться в Вооруженные Силы Украины.
Детекторы вражеских FPV-дронов «Ветряк-М» будут массово выпускаться в Украине
Об этом в телеэфире заявил начальник отдела по вопросам интеллектуальной собственности Главного управления военной юстиции МОУ Илья Костин.
Как заявил Костин, уже есть договоренности как с производителями, так и с государственными предприятиями, письменно подтвердившими готовность запустить производство. Все права перейдут к производителям, и они будут масштабировать это по ВСУ.
Костин также отметил, что детектор вражеских FPV-дронов «Вітряка-М» будет работать в сочетании с РЭБами. По его словам, новая технология позволит включать РЭБ именно в тот момент, когда действительно приближается вражеский беспилотник.
Минобороны получило первый патент на «Вітряк-М»
Министерство обороны Украины получило первый патент на технологию детекции вражеских FPV-дронов под названием «Вітряк-М», позволяющая обнаруживать такие дроны на поле боя.
«Ветряная мельница М» уже кодифицирована и допущена к эксплуатации в ВСУ.
Это первый случай, когда военная часть выступила разработчиком образца ВВТ и успешно кодифицировала его как предмет поставки. Патентование стало возможным благодаря отделу по вопросам интеллектуальной собственности Минобороны, созданному в Главном управлении военной юстиции в сентябре 2024 года.
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