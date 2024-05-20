Полярники "Академика Вернадского" показали скопление антарктических морских котиков на острове, где находится станция.
Недалеко от станции "Академик Вернадский" заметили 80 морских котиков
В Антарктике неподалеку от станции "Академик Вернадский", где работают украинские полярники, скопилось более 80 морских котиков. Фото "кошачьего нашествия", сделанного на острове Галиндез Александром Мацыбурой и Виталием Каминским, разместил Национальный антарктический научный центр.
По их данным, многие морские котики поселились и на соседних островах. Так, на острове Уругвай, тоже принадлежащем к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей.
Морские котики остаются на острове дольше, чем раньше
Исследователи подчеркнули, что антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (в Антарктике осень). А в результате глобального потепления они остаются на острове дольше, чем раньше.
Ученые отметили, что в отличие от домашних котиков эти животные агрессивны и совсем не кротки.
Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов, могут порыкать и на полярников. И имеют право: они ведь в Антарктике хозяева! — подытожили исследователи.
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