Украинские полярники показали "нашествие" морских котиков возле станции Вернадского.
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинские полярники показали "нашествие" морских котиков возле станции Вернадского.

Морские котики
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Источник:  online.ua

Полярники "Академика Вернадского" показали скопление антарктических морских котиков на острове, где находится станция.

Недалеко от станции "Академик Вернадский" заметили 80 морских котиков

В Антарктике неподалеку от станции "Академик Вернадский", где работают украинские полярники, скопилось более 80 морских котиков. Фото "кошачьего нашествия", сделанного на острове Галиндез Александром Мацыбурой и Виталием Каминским, разместил Национальный антарктический научный центр.

На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков - 81! У компании с ними был также один южный морской слон, — рассказывают исследователи.

По их данным, многие морские котики поселились и на соседних островах. Так, на острове Уругвай, тоже принадлежащем к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей.

Морские котики

Морские котики остаются на острове дольше, чем раньше

Исследователи подчеркнули, что антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (в Антарктике осень). А в результате глобального потепления они остаются на острове дольше, чем раньше.

Ученые отметили, что в отличие от домашних котиков эти животные агрессивны и совсем не кротки.

Они дерутся за свою территорию, рычат на других самцов, могут порыкать и на полярников. И имеют право: они ведь в Антарктике хозяева! — подытожили исследователи.

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