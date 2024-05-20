Недалеко от станции "Академик Вернадский" заметили 80 морских котиков

В Антарктике неподалеку от станции "Академик Вернадский", где работают украинские полярники, скопилось более 80 морских котиков. Фото "кошачьего нашествия", сделанного на острове Галиндез Александром Мацыбурой и Виталием Каминским, разместил Национальный антарктический научный центр.

На днях биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко насчитал на острове Галиндез, где расположен "Академик Вернадский", большое количество антарктических морских котиков - 81! У компании с ними был также один южный морской слон, — рассказывают исследователи. Поделиться

По их данным, многие морские котики поселились и на соседних островах. Так, на острове Уругвай, тоже принадлежащем к архипелагу Аргентинских островов, отдыхало 19 этих тюленей.

Морские котики

Морские котики остаются на острове дольше, чем раньше

Исследователи подчеркнули, что антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций (в Антарктике осень). А в результате глобального потепления они остаются на острове дольше, чем раньше.

Ученые отметили, что в отличие от домашних котиков эти животные агрессивны и совсем не кротки.