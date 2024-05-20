Українські полярники показали "нашестя" морських котиків неподалік станції Вернадського — фото
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Українські полярники показали "нашестя" морських котиків неподалік станції Вернадського — фото

Морські котики
Джерело:  online.ua

Полярники "Академіка Вернадського" показали скупчення антарктичних морських котиків на острові, де знаходиться станція.

Неподалік станції "Академік Вернадський" помітили 80 морських котиків

В Антарктиці неподалік від станції "Академік Вернадський", де працюють українські полярники, скупчилися понад 80 морських котиків. Фото “котячого нашестя”, зробленого на острові Галіндез Олександром Мацібурою та Віталієм Камінським, розмістив Національний антарктичний науковий центр.

Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків — аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон, — розповідають дослідники.

За їхніми даними, багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Так, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.

Морські котики

Морські котики залишаються на острові довше, ніж раніше

Дослідники наголосили, що антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (в Антарктиці наразі осінь). А внаслідок глобального потепління вони залишаються на острові довше, ніж раніше.

Вчені наголосили, що на відміну від домашніх котиків ці тварини — агресивні й зовсім не лагідні.

Вони б’ються за свою територію, гарчать на інших самців, можуть погиркати й на полярників. І мають право: вони ж в Антарктиці господарі! — підсумували дослідники.

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Категорія
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