Неподалік станції "Академік Вернадський" помітили 80 морських котиків

В Антарктиці неподалік від станції "Академік Вернадський", де працюють українські полярники, скупчилися понад 80 морських котиків. Фото “котячого нашестя”, зробленого на острові Галіндез Олександром Мацібурою та Віталієм Камінським, розмістив Національний антарктичний науковий центр.

Днями біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко нарахував на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський", велику кількість антарктичних морських котиків — аж 81! В компанії з ними був також один південний морський слон, — розповідають дослідники. Поширити

За їхніми даними, багато морських котиків оселились і на сусідніх островах. Так, на острові Уругвай, що теж належить до архіпелагу Аргентинських островів, відпочивало 19 цих тюленів.

Морські котики

Морські котики залишаються на острові довше, ніж раніше

Дослідники наголосили, що антарктичні морські котики часто скупчуються в районі "Вернадського" восени під час сезонних міграцій (в Антарктиці наразі осінь). А внаслідок глобального потепління вони залишаються на острові довше, ніж раніше.

Вчені наголосили, що на відміну від домашніх котиків ці тварини — агресивні й зовсім не лагідні.