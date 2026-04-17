Украинские средства РЭБ нейтрализуют более половины воздушных целей РФ

50% воздушных целей РФ нейтрализуются средствами РЭБ

Об этом в интервью «Оборонцам» сообщил начальник управления РЭБ Сухопутных войск Максим Скорецкий.

РЭБ может нейтрализовать воздушную угрозу еще до захода на цель. Он давит каналы управления, глушит навигацию, передачу видео. Поэтому вражеский дрон теряет управление, не долетев до желаемого объекта, или промахивается на ощутимое расстояние.

Скорецкий объяснил, что противовоздушная оборона является сложной системой, где разные элементы дополняют друг друга, а РЭБ позволяет снижать эффективность вражеских атак еще на подходе. По его словам, более 50% воздушных целей противника нейтрализуются именно благодаря работе украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Я бы сказал, что логика обратная. Именно из-за нашей успешной работы россияне вынуждены развивать свои аппараты. Сначала мы разрабатываем новое решение, их удары становятся неэффективными, затем они начинают эволюционировать и улучшать свои дроны.

Он также отметил, что в некоторых аспектах украинские специалисты опережают россиян, благодаря прогнозированию их дальнейших шагов.

По словам Скорецкого, украинские средства радиоэлектронной борьбы влияют на навигацию крылатых ракет РФ, что снижает эффективность ударов.

То есть мы создаем условия, при которых объект может быть поврежден, но не выведен из строя.

Скорецкий отметил, что многие ракеты, как и беспилотники, используют навигационное поле для наведения на цель, однако после вмешательства РЭБ вынуждены менять траекторию. В то же время крылатые ракеты имеют альтернативные системы наведения, позволяющие им продолжать движение к цели.

Фактически мы глушим главную систему наведения и заставляем вражескую ракету переключиться на менее эффективный способ увидеть цель и промахнуться.

По его словам, после потери GPS-навигации ракеты переходят на резервные системы — оптические, радиолокационные или инерциальные, однако из-за высокой скорости не успевают точно скорректировать курс, что и приводит к отклонению от цели.