Массированная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 667 воздушных целей за сутки

За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушных целей, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников разных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.

РФ атаковала Украину 703 дронами и ракетами

Атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска провели две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.

В целом радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 703 воздушных целей, в том числе:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

659 беспилотников типа "Шахед", "Гербер", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожило или подавило 667 враждебных целей, среди которых:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.