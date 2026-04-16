Массированная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 667 воздушных целей за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
Читати українською

За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушных целей, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников разных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты выпустили 703 воздушных целей по Украине, в том числе 44 ракеты и 659 беспилотников разных типов.
  • По данным ПВО, за сутки было обнаружено и уничтожено 667 воздушных целей, включая ракеты и беспилотники, в результате массированной атаки РФ.

РФ атаковала Украину 703 дронами и ракетами

Атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска провели две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.

В целом радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 703 воздушных целей, в том числе:

  • 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

  • 20 крылатых ракет Х-101;

  • 5 крылатых ракет Искандер-К;

  • 659 беспилотников типа "Шахед", "Гербер", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет ПВО

  • По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожило или подавило 667 враждебных целей, среди которых:

  • 19 крылатых ракет Х-101;

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;

  • 636 БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько враждебных БПЛА.

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушные Силы ВСУ
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?