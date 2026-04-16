Массированная атака РФ по Украине — ПВО обезвредила 667 воздушных целей за сутки

За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушных целей, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников разных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты выпустили 703 воздушных целей по Украине, в том числе 44 ракеты и 659 беспилотников разных типов.
- По данным ПВО, за сутки было обнаружено и уничтожено 667 воздушных целей, включая ракеты и беспилотники, в результате массированной атаки РФ.
РФ атаковала Украину 703 дронами и ракетами
Атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска провели две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.
В целом радиотехнические войска обнаружили и сопровождали 703 воздушных целей, в том числе:
19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
20 крылатых ракет Х-101;
5 крылатых ракет Искандер-К;
659 беспилотников типа "Шахед", "Гербер", "Италмас" и других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожило или подавило 667 враждебных целей, среди которых:
19 крылатых ракет Х-101;
8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
4 крылатые ракеты Искандер-К;
636 БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях.
Информация об одной крылатой ракете уточняется.
