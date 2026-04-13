ПВО сбила 87 дронов во время ночной атаки РФ по Украине

В течение ночи (с 00:10 13 апреля) противник атаковал 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 65 из них.
Главные тезисы
- Украинское ПВО сбило 87 враждебных дронов в ходе ночной атаки со стороны РФ.
- Противовоздушная оборона Украины успешно отразила нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск и других подразделений.
Отчет о боевой работе ПВО Украины в ночь на 13 апреля
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
