ПВО сбила 87 дронов во время ночной атаки РФ по Украине
В течение ночи (с 00:10 13 апреля) противник атаковал 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 65 из них.

  • Украинское ПВО сбило 87 враждебных дронов в ходе ночной атаки со стороны РФ.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила нападение с помощью авиации, зенитных ракетных войск и других подразделений.

Отчет о боевой работе ПВО Украины в ночь на 13 апреля

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Отчет ПВО

Атака продолжается, в воздушном пространстве враждебны БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

