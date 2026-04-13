ППО збила 87 дронів під час нічної атаки РФ по Україні

Протягом ночі (з 00:10 13 квітня) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 65 із них – "шахеди".
Головні тези:
- Українське ППО збило 87 ворожих дронів типу Shahed, Гербера, Італмас та інших під час атаки РФ.
- Протиповітряна оборона України успішно відбила напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ та інших підрозділів.
Звіт щодо бойової роботи ППО України у ніч проти 13 квітня
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
