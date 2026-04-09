ППО знешкодила майже 100 безпілотників під час нічної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила майже 100 безпілотників під час нічної атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Сили протиповітряної оборони знешкодили 99 зі 119 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 8 квітня.

Головні тези:

  • Українське протиповітряне оборонне забезпечення зупинило 99 з 119 безпілотників, які атакували з боку Росії.
  • Більшість атакованих безпілотників були типу Shahed, у конфлікті важливу роль відіграли авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та інші оборонні структури.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 9 квітня

З 18:00 8 квітня ворог атакував 119 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), а також тимчасово окупований Донецьк, близько 70 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 9 квітня, ППО збила / подавила 99 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міністерство оборони України
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні Сили ЗСУ
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?