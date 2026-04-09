ППО знешкодила майже 100 безпілотників під час нічної атаки РФ

Сили протиповітряної оборони знешкодили 99 зі 119 безпілотників, якими російські війська атакували Україну з вечора 8 квітня.

Звіт щодо бойової роботи ППО у ніч проти 9 квітня

З 18:00 8 квітня ворог атакував 119 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (тимчасово окупований Крим), а також тимчасово окупований Донецьк, близько 70 із них — типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 четверга, 9 квітня, ППО збила / подавила 99 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Звіт ППО

Зафіксовані влучання 16 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.