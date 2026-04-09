ПВО обезвредила почти 100 беспилотников во время ночной атаки РФ
Силы противовоздушной обороны обезвредили 99 из 119 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину вечером 8 апреля.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны успешно отразили 99 из 119 атакующих беспилотников со стороны России.
  • Большинство атакованных дронов были типа Shahed, причем в конфликте сыграли важную роль также авиация, зенитные ракетные войска и другие структуры обороны.

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 9 апреля

С 18:00 8 апреля враг атаковал 119 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), а также времен.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 9 апреля, ПВО сбила/подавила 99 дронов на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

