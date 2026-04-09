ПВО обезвредила почти 100 беспилотников во время ночной атаки РФ

Отчет о боевой работе ПВО в ночь на 9 апреля

С 18:00 8 апреля враг атаковал 119 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (временно оккупированный Крым), а также времен.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 четверга, 9 апреля, ПВО сбила/подавила 99 дронов на севере, юге и востоке страны.

Отчет ПВО

Зафиксированы попадания 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.