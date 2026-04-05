ПВО обезвредила 76 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
ПВО обезвредила 76 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Противовоздушная оборона обезвредила 76 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера. На десяти локациях зафиксированы враждебные попадания.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины обезвредила 76 беспилотников, примененных во время ночной атаки РФ.
  • Российские захватчики запустили 93 беспилотника разных типов, но лишь 17 из них попали в цели, остальные были сбиты ПВО.

Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 5 апреля

Согласно данным военных, с 18:00 субботы, 4 апреля, захватчики запустили по Украине 93 беспилотника разных типов. Около 60 целей оказались дронами типа Shahed.

Пуски были осуществлены по направлениям российских городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Гвардейского (АР Крым).

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно определено, что к 08:00 воскресенья противовоздушная оборона сбила/заглушила 76 российских дронов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас", на севере, юге и востоке страны.

На десяти локациях зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА, еще на трех — падение сбитых целей (обломки).

В небе над Украиной пока еще фиксируются вражеские дроны. Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности.

