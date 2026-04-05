ПВО обезвредила 76 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Противовоздушная оборона обезвредила 76 беспилотников, которыми российская армия атаковала Украину с вечера. На десяти локациях зафиксированы враждебные попадания.
Главные тезисы
- Противовоздушная оборона Украины обезвредила 76 беспилотников, примененных во время ночной атаки РФ.
- Российские захватчики запустили 93 беспилотника разных типов, но лишь 17 из них попали в цели, остальные были сбиты ПВО.
Отчет ПВО о боевой работе в ночь на 5 апреля
Согласно данным военных, с 18:00 субботы, 4 апреля, захватчики запустили по Украине 93 беспилотника разных типов. Около 60 целей оказались дронами типа Shahed.
Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Предварительно определено, что к 08:00 воскресенья противовоздушная оборона сбила/заглушила 76 российских дронов, в частности Shahed, "Гербера" и "Италмас", на севере, юге и востоке страны.
На десяти локациях зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА, еще на трех — падение сбитых целей (обломки).
В небе над Украиной пока еще фиксируются вражеские дроны. Воздушные силы призывают граждан соблюдать правила безопасности.
