ППО знешкодила 76 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

Протиповітряна оборона знешкодила 76 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну з минулого вечора. На десяти локаціях зафіксовані ворожі влучання.

Звіт ППО про бойову роботу у ніч проти 5 квітня

Згідно з даними військових, із 18:00 суботи, 4 квітня, загарбники запустили по Україні 93 безпілотники різних типів. Близько 60 цілей виявилися дронами типу Shahed.

Пуски були здійснені з напрямків російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Гвардійського (АР Крим).

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Попередньо визначено, що станом на 08:00 неділі протиповітряна оборона збила/заглушила 76 російських дронів, зокрема Shahed, "Гербера" й "Італмас", на півночі, півдні та сході країни.

На десяти локаціях зафіксовані влучання 17 ударних БПЛА, ще на трьох – падіння збитих цілей (уламки).

У небі над Україною наразі ще фіксуються ворожі дрони. Повітряні сили закликають громадян дотримуватися правил безпеки.