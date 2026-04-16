Масована атака РФ по Україні — ППО знешкодила 667 повітряних цілей протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група

За добу російські окупанти випустили по Україні 703 повітряні цілі, серед яких 44 ракети та 659 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів.

Головні тези:

  • Було виявлено та знищено 667 повітряних цілей, включаючи ракети та безпілотники, внаслідок масованої атаки РФ на Україну.
  • Російські війська випустили 703 дрони та ракети під час атаки, яка тривала протягом доби.

РФ атакувала Україну 703 дронами і ракетами

Атака тривала з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня. За цей час російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних дронів.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 703 повітряні цілі, зокрема:

  • 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

  • 20 крилатих ракет Х-101;

  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 659 безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

  • За попередніми даними станом на 07:30, ППО знищила або подавила 667 ворожих цілей, серед яких:

  • 19 крилатих ракет Х-101;

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

  • 4 крилаті ракети Іскандер-К;

  • 636 БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Повітряні сили додали, що атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?