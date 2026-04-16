Масована атака РФ по Україні — ППО знешкодила 667 повітряних цілей протягом доби

За добу російські окупанти випустили по Україні 703 повітряні цілі, серед яких 44 ракети та 659 безпілотників різних типів. Зафіксовано влучання 12 ракет і 20 дронів.

РФ атакувала Україну 703 дронами і ракетами

Атака тривала з 07:00 15 квітня до 07:00 16 квітня. За цей час російські війська здійснили дві хвилі комбінованих ударів із застосуванням ракет наземного та повітряного базування, а також ударних дронів.

Загалом радіотехнічні війська виявили та супроводили 703 повітряні цілі, зокрема:

19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

20 крилатих ракет Х-101;

5 крилатих ракет Іскандер-К;

659 безпілотників типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Звіт ППО

За попередніми даними станом на 07:30, ППО знищила або подавила 667 ворожих цілей, серед яких:

19 крилатих ракет Х-101;

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

4 крилаті ракети Іскандер-К;

636 БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.

Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.