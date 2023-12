Украинские военные перепели рождественские песни, чтобы напомнить о войне в Украине — видео

Рождественские каверы от украинских военных

В каждой песне заменили несколько слов, чтобы напомнить миру о войне в Украине. Например, в композиции Джона Леннона вместо "war is over" ("война завершилась") звучит "war is not over" ("война не завершилась").

Героями видео стали военнослужащие Вооруженных сил Украины Александр Ремез, Инна Короленко, Дмитрий Романчук, Артур Темченко, Михаил Олейник, Дмитрий Дудко, Светлана Чередниченко, Виктория Чудаковская, Ирина Косовская и парамедик Украинской добровольческой армии Михаил Адамчак.

Видео снимали в блиндаже на бахмутском направлении, на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов - дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта, - рассказали United24. Поделиться

Что известно о United24

В мае 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписью указа поддержал создание национального бренда United24.

Платформа должна объединять усилия международных партнеров по поддержке Украины в защите независимости и послевоенном восстановлении.

Амбасадорами United24 уже стали известные мировые и украинские деятели - украинская теннисистка Элина Свитолина, историк Тимоти Снайдер, футболист Андрей Шевченко, американский актер Лиев Шрайбер, канадская актриса Кэтрин Винник, директор Balenciaga Демна Гвасалия, группа Imagine Dragons.