Українські військові переспівали різдвяні пісні, щоб нагадати про війну в Україні — відео

Відео знімали у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту, - розповіли United24.