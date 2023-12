Українські військові переспівали різдвяні пісні, щоб нагадати про війну в Україні — відео

Різдвяні кавери від українських військових

У кожній пісні замінили декілька слів, щоб нагадати світу про війну в Україні. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість “war is over” («війна завершилась») звучить “war is not over” («війна не завершилась»).

Героями відео стали військовослужбовці Збройних сил України Олександр Ремез, Інна Короленко, Дмитро Романчук, Артур Темченко, Михайло Олійник, Дмитро Дудко, Світлана Чередниченко, Вікторія Чудаковська, Ірина Косовська та парамедик Української добровольчої армії Михайло Адамчак.

Відео знімали у бліндажі на бахмутському напрямку, на тлі знищених російськими окупантами цивільних обʼєктів — будинку культури та залізничного вокзалу у Лимані, шкіл та автозаправної станції у Костянтинівці за 15 км від лінії фронту, - розповіли United24. Поширити

Що відомо про United24

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписом указу підтримав створення національного бренду United24.

Платформа має об'єднувати зусилля міжнародних партнерів щодо підтримки України в захисті незалежності й повоєнному відновленні.

Амбасадорами United24 вже стали відомі світові та українські діячі - українська тенісистка Еліна Світоліна, історик Тімоті Снайдер, футболіст Андрій Шевченко, американський актор Лієв Шрайбер, канадська акторка Кетрін Винник, директор Balenciaga Демна Гвасалія, гурт Imagine Dragons, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі.