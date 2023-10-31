Украинские военные продвинулись на левом берегу Днепра — эксперты
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские военные продвинулись на левом берегу Днепра — эксперты

ВСУ
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Источник:  ISW

Вооруженные Силы Украины расширили свою зону контроля на левом берегу Днепра Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ на левом берегу Днепра

Украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области, говорится в сообщении.

Аналитики со ссылкой на российские источники заявили, что ВСУ контролируют центральную часть Крынок, что в 30 километрах к востоку от Херсона и в двух километрах от реки Днепр. По сообщению русского военногокора, Силы обороны незначительно расширили свою зону контроля к западу от Крынок.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 30 октября, российские военные удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Крынок. Российские источники, в том числе канал, связанный с ППК "Вагнер", сообщили об отсутствии у оккупантов средств контрбатарейной борьбы, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств управления на Херсонском направлении.

Что известно о действиях ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области

По информации руководительницы Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, необходимо провести зачистку левого берега Днепра не Херсонщине, поскольку оккупационная российская армия продолжает вести обстрелы по освобожденным территориям на правом берегу.

В ответ на заявления аналитиков из Института изучения войны (ISW) Гуменюк отметила, что пока рано говорить о высадке украинских военных на левом берегу Херсонской области, однако подготовка к этому ведется.

По ее словам, также не стоит воспринимать как доказательства заявления российских "военных коров".

Мы говорим о том, что работа наша боевая ведется на разных направлениях, разными способами, опора осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от врага, – объясняет Гуменюк.

Она подчеркнула, что левый берег необходимо зачистить, чтобы облегчить условия для жителей правого берега, которые постоянно находятся под жестокими вражескими обстрелами.

По словам Гуменюк, сейчас первоочередная задача Сил обороны – "облегчить жизнь мирного населения".

О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены только тогда, когда есть закрепленный результат, - пояснила Гуменюк.

По ее словам, "звучавшие ранее провозглашения" очень вредят боевой работе и "работа вокруг какого-то населенного пункта без закрепления не считается завершенной".

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