Українські військові просунулися на лівому березі Дніпра — експерти

Збройні Сили України розширили свою зону контролю на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра

Українські війська продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Аналітики з посиланням на російські джерела заявили, що ЗСУ контролюють центральну частину Кринок, що за 30 кілометрів на схід від Херсона та два кілометри від річки Дніпро. За повідомленням російського військкора, Сили оборони незначно розширили свою зону контролю на захід від Кринок.

Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 30 жовтня, російські військові утримують позиції в лісових масивах на схід від Кринок. Натомість російські джерела, зокрема й канал, пов'язаний з ПВК "Вагнер", повідомили про відсутність в окупантів засобів контрбатарейної боротьби, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засобів управління на Херсонському напрямку.

Що відомо про дії ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, необхідно провести зачистку лівого берега Дніпра не Херсонщині, оскільки окупаційна російська армія продовжує вести обстріли по звільнених територіях на правому березі.

У відповідь на заяви аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) Гуменюк зазначила, що наразі зарано говорити про висадку українських військових на лівому березі на Херсонщині, однак підготовка до цього ведеться.

За її словами, також не варто сприймати як докази заяви російських "військкорів".

Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках, різними способами, опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога, - пояснює Гуменюк. Поширити

Вона підкреслила, що лівий берег необхідно зачистити, щоб полегшити умови для жителів правого берега, які наразі постійно перебувають під жорстокими ворожими обстрілами.

За словами Гуменюк, зараз першочергова задача Сил оборони - "полегшити життя мирного населення".

Про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені, тільки тоді, коли є закріплений результат, - пояснила Гуменюк. Поширити

За її словами, "проголошення", які звучали раніше, дуже шкодять бойовій роботі і "робота навколо якогось населеного пункту без закріплення не вважається завершеною".