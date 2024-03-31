Украинский боксер Богачук одолел американца и стал временным чемпионом WBC — видео

Украинский боксер Сергей Богачук (23-1-0, 23 КО) одолел американца Брайана Мендосу (22-3-0, 16 KO) в поединке за титул временно чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (69,8 кг).

Бой Богачук-Мендоса

Поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в рамках боксерского вечера, главным поединком которого был чемпионский поединок между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.

По итогу 12 раундов Богачук стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC, победив американца Брайана Мендосу единогласным решением судей: 118-110, 117-111, 117-111.

Победа Богачука над Мендосой стала 24-й в карьере украинца. У него только одно поражение.

.@SBohachuk goes to war for 12RDs to defeat Brian Mendoza by UD. Bohachuk improves to 24-1 (23 KOs) and is the new Interim WBC Super Welterweight 👑.



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После боя украинский боксер бросил вызов американцу Себастьяну Фундори, которому принадлежат пояса WBC и WBO в первом среднем весе.

Хотя прошли 12 раундов, я чувствую себя отлично. Пожалуй, я могу провести еще 12 раундов. Это было легко, отличные ощущения. Я был готов к этому бою. Это был очень важный поединок в моей карьере. Пожалуй, самое лучшее сражение в моей профи-карьере. Теперь я доволен. Я — чемпион мира. Мендоса — отличный боксер, имеет большой опыт и он в хорошей форме. В предыдущем бою Мендоса нокаутировал Фундора, великолепного боксера. Для меня это был серьезный соперник, — цитирует слова Богачука Sport.ua. Поделиться

Для 28-летнего украинца это был первый чемпионский бой в карьере, а Мендоса раньше дважды выходил в титульные поединки — победил Себастьяна Фундору, одержав временный пояс WBC (которого потом его лишили) и уступил Тиму Дзю в битве за пояс WBO.