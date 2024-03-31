Украинский боксер Богачук одолел американца и стал временным чемпионом WBC — видео

Украинский боксер Сергей Богачук (23-1-0, 23 КО) одолел американца Брайана Мендосу (22-3-0, 16 KO) в поединке за титул временно чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (69,8 кг).
Бой Богачук-Мендоса
Поединок состоялся в Лас-Вегасе на арене T-Mobile в рамках боксерского вечера, главным поединком которого был чемпионский поединок между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой.
По итогу 12 раундов Богачук стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBC, победив американца Брайана Мендосу единогласным решением судей: 118-110, 117-111, 117-111.
Победа Богачука над Мендосой стала 24-й в карьере украинца. У него только одно поражение.
После боя украинский боксер бросил вызов американцу Себастьяну Фундори, которому принадлежат пояса WBC и WBO в первом среднем весе.
Для 28-летнего украинца это был первый чемпионский бой в карьере, а Мендоса раньше дважды выходил в титульные поединки — победил Себастьяна Фундору, одержав временный пояс WBC (которого потом его лишили) и уступил Тиму Дзю в битве за пояс WBO.
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